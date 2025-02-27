С 1 марта ВПЛ автоматически переназначат выплаты на проживание — Finance.ua
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С 1 марта ВПЛ автоматически переназначат выплаты на проживание

Личные финансы
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С 1 марта ВПЛ автоматически переназначат выплаты на проживание
С 1 марта ВПЛ автоматически переназначат выплаты на проживание
Около 1,2 млн внутренне перемещенных лиц в Украине получают финансовую помощь от государства в виде выплат на проживание. С 1 марта состоится автоматическое переназначение этих выплат для всех ВПЛ, являющихся получателями пособия, еще на один 6-месячный период, при условии соответствия критериям.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«Выплаты будут продлены автоматически и без дополнительных обращений. Размер пособия составляет 2 000 грн — для взрослых и 3 000 грн — для детей и лиц с инвалидностью», — сказано в сообщении.
Пособие выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий украинцев или имеющих низкие доходы. Это, например, могут быть лица с инвалидностью или дети с инвалидностью или семьи, у которых среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность).
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Вместе с тем для тех ВПЛ, которые не получают выплаты на проживание, стал доступен новый вид поддержки — субсидия на аренду жилья. Она назначается по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, которым более всего требуется финансовая помощь.
Субсидией на аренду жилья могут воспользоваться внутренне перемещенные лица, которые:
  • выехали из оккупированных российской федерацией регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины;
  • или у которых жилье уничтожено или непригодно для проживания;
  • хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого;
  • арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.
Семьи из числа ВПЛ могут самостоятельно выбрать удобный для себя инструмент поддержки. Например, два пенсионера с минимальной пенсией, которые получают пособие в размере 2 000 грн, не всегда могут позволить себе аренду индивидуального жилья. Однако, используя субсидию на аренду жилья, это покрытие может быть гораздо больше и достигать 4000−5000 грн.
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Для примера: 2 пенсионера из числа ВПЛ, которые получают только минимальную пенсию, и арендуют 1-комнатную квартиру, если:
  • арендуют ее в г. Днепр, могут получить субсидию на аренду жилья в размере 6 500 грн,
  • арендуют в г. Житомир, могут получить субсидию на аренду жилья в размере 7 100 грн.
Напомним, президент Владимир Зеленский поставил задачу министру финансов Сергею Марченко и вице-премьеру-министру по восстановлению Украины — министру развития громад и территорий Алексею Кулебе разработать в течение двух недель четкую программу поддержки внутренних переселенцев.
По материалам:
Finance.ua
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