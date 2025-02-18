В Минразвития рассказали о комплексной программе для ВПЛ, которую готовят по поручению Зеленского — Finance.ua

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В Минразвития рассказали о комплексной программе для ВПЛ, которую готовят по поручению Зеленского

Казна и Политика
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В Минразвития рассказали о комплексной программе для ВПЛ, которую готовят по поручению Зеленского
В Минразвития рассказали о комплексной программе для ВПЛ, которую готовят по поручению Зеленского
В начале февраля этого года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству создать «понятную людям» программу поддержки ВПЛ. А уже на прошлой неделе первые семьи переселенцев начали получать жилищные сертификаты, за счет которых они могут приобрести новое жилье взамен утраченного в результате российской агрессии.
Об этом заявил вице-премьер-министр — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в телемарафоне «Единые Новости», раскрыв детали комплексной программы поддержки ВПЛ.
Он отметил, что в рамках программы «єВідновлення» 50 семей ВПЛ уже приобрели новое жилье за ​​жилищные сертификаты, а 2,5 тысячи подали заявки на бронирование средств.
«На прошлой неделе на счета Министерства поступили первые 4,3 миллиарда гривен для последующей оплаты жилищных сертификатов. По результатам недели работы компенсаций — первые 50 семей реализовали сертификаты, приобрели новое жилье. Еще 2,5 тысячи — подали заявки на бронирование средств, и сейчас проходит техническая часть, после которой люди смогут оперативно приобрести новые квартиры или дома», — подчеркнул Кулеба.
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Министр добавил, что за последние два года государство выплатило украинцам 17,5 млрд грн компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье — почти 90 тысяч семей получили возможность восстановить свои дома. В 2025 году на компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье предусмотрено 4 млрд грн (1 млрд — за поврежденное, 3 млрд — за уничтоженное).

Новые инициативы поддержки ВПЛ от Минразвития:

  1. Комплексная программа поддержки ВПЛ: жилье, трудоустройство, образование, медицинские услуги.
  2. Создание единой системы цифровых сервисов для ВПЛ, которая облегчит доступ к социальной поддержке и облегчит интеграцию в новые громады.
  3. Проект муниципального жилья для ВПЛ при поддержке Европейского инвестиционного банка. На первом этапе на реализацию проекта будет направлено 400 миллионов евро.
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Сообщается, что воспользоваться программой могут украинцы со статусом ВПЛ, потерявшие свою единственную недвижимость. Услуга доступна для уничтоженного жилья на подконтрольной территории или в зоне активных боевых действий.
Напомним, Зеленский дал две недели Кабинету Министров на создание программы поддержки ВПЛ. Также президент отметил сотрудничество с международными партнерами в решении жилищных проблем для миллионов ВПЛ.
По материалам:
Діло
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