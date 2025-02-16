Какое количество ВПЛ получили выплаты на проживание в январе — Finance.ua

Какое количество ВПЛ получили выплаты на проживание в январе Сегодня 21:22 — Личные финансы

Какое количество ВПЛ получили выплаты на проживание в январе

За прошлый месяц почти 1,2 млн украинцев, вынужденных покинуть собственные дома и переехать жить в другие регионы страны в результате полномасштабного российского вторжения, получили выплаты на проживание.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Автоматическое продление выплат для ВПЛ

С 1 марта состоится автоматическое переназначение этих выплат для всех ВПЛ, которые в настоящее время являются получателями пособия, еще на один 6-месячный период при условии соответствия критериям.

Читайте также 5 актуальных вопросов о помощи на проживание ВПЛ

Выплаты будут продлены автоматически и без дополнительных обращений. Благодаря этому ВПЛ и в дальнейшем будут получать дополнительную поддержку от государства.

Размер пособия составляет:

2 000 грн — для взрослых;

3 000 грн — для детей и лиц с инвалидностью.

Вместе с тем, для тех ВПЛ, которые не получают выплаты на проживание, стал доступен новый вид поддержки — субсидия на аренду жилья.

Читайте также Аренда жилья для ВПЛ: сегодня начали принимать заявки на получение субсидии

Она назначается по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, которым больше всего требуется финансовая помощь.

Субсидией на аренду жилья могут воспользоваться внутренне перемещенные лица, которые:

выехали из оккупированных российской федерацией регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины,

или у которых жилье уничтожено или непригодно для проживания,

хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого,

арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.

При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, чешская гуманитарная организация «Человек в беде» в рамках проекта «Доверие» объявляет конкурс на получение микрогрантов для возобновления перемещенного и местного бизнеса в Украине.

Читайте также Покупка жилья: является ли это препятствием для получения компенсации за уничтоженное жилье и пособия на проживание ВПЛ

Речь идет о бизнесе, который пострадал от военных действий после 24 февраля 2022 года, имеет потенциал для создания рабочих мест, ведет или планирует вести свою деятельность во Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях и отдельных громадах Днепропетровской области.

Инициатива направлена ​​на возобновление пострадавшего бизнеса путем предоставления финансовой, менторской и образовательной поддержки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.