Какое количество ВПЛ получили выплаты на проживание в январе — Finance.ua

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Какое количество ВПЛ получили выплаты на проживание в январе

Личные финансы
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Какое количество ВПЛ получили выплаты на проживание в январе
Какое количество ВПЛ получили выплаты на проживание в январе
За прошлый месяц почти 1,2 млн украинцев, вынужденных покинуть собственные дома и переехать жить в другие регионы страны в результате полномасштабного российского вторжения, получили выплаты на проживание.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Автоматическое продление выплат для ВПЛ

С 1 марта состоится автоматическое переназначение этих выплат для всех ВПЛ, которые в настоящее время являются получателями пособия, еще на один 6-месячный период при условии соответствия критериям.
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Выплаты будут продлены автоматически и без дополнительных обращений. Благодаря этому ВПЛ и в дальнейшем будут получать дополнительную поддержку от государства.
Размер пособия составляет:
  • 2 000 грн — для взрослых;
  • 3 000 грн — для детей и лиц с инвалидностью.
Вместе с тем, для тех ВПЛ, которые не получают выплаты на проживание, стал доступен новый вид поддержки — субсидия на аренду жилья.
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Она назначается по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, которым больше всего требуется финансовая помощь.
Субсидией на аренду жилья могут воспользоваться внутренне перемещенные лица, которые:
  • выехали из оккупированных российской федерацией регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины,
  • или у которых жилье уничтожено или непригодно для проживания,
  • хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого,
  • арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.
При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.
Напомним, чешская гуманитарная организация «Человек в беде» в рамках проекта «Доверие» объявляет конкурс на получение микрогрантов для возобновления перемещенного и местного бизнеса в Украине.
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Речь идет о бизнесе, который пострадал от военных действий после 24 февраля 2022 года, имеет потенциал для создания рабочих мест, ведет или планирует вести свою деятельность во Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях и отдельных громадах Днепропетровской области.
Инициатива направлена ​​на возобновление пострадавшего бизнеса путем предоставления финансовой, менторской и образовательной поддержки.
Рассказываем, как принять участие в конкурсе.
По материалам:
Finance.ua
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