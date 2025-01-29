Аренда жилья для ВПЛ: сегодня начали принимать заявки на получение субсидии — Finance.ua

Аренда жилья для ВПЛ: сегодня начали принимать заявки на получение субсидии Сегодня 12:01 — Личные финансы

Аренда жилья для ВПЛ: сегодня начали принимать заявки на получение субсидии, freepik

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ — это дополнительная финансовая помощь семьям из числа ВПЛ, которые вынуждены арендовать жилье из-за того, что потеряли собственное в результате российской агрессии и оккупации. В то же время ВПЛ могут получать другие социальные пособия, определенные законодательством, в частности субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц начинает работать уже сегодня — 29 января 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Мы предусмотрели одним из элементов помощи официальный договор аренды квартиры, в котором можно определить и права, и обязанности сторон. Фактически это — защита человека от того, что его безосновательно выселят из дома на второй день проживания. В то же время это защита и для арендодателя — чтобы была своевременно уплачена арендная плата и коммунальные платежи", — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Кто может оформить помощь? Оформить субсидию на аренду жилья могут внутренне перемещенные лица из оккупированных регионов или территорий, на которых ведутся боевые действия, или ВПЛ, квартиры которых уничтожены и непригодны для проживания, если у них на подконтрольной территории Украины нет другого жилья, а стоимость аренды жилья превышает 20% совокупный доход семьи.

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Также важно помнить, что арендатор и арендодатель не должны быть родственниками между собой, арендатор не получает от государства помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц, арендодатель не получает компенсацию по программе «Прихисток».

Размер субсидии. Рассчитают размер субсидии на аренду индивидуально для каждой семьи. Поскольку будут учитываться средний доход на одного человека в семье, количество членов семьи и стоимость аренды жилья в конкретном регионе. Механизм предусматривает и покрытие налогов, которые должен уплатить арендодатель (налог на доходы физических лиц, единый налог и военный сбор исходя из стоимости аренды жилья в пределах социальных нормативов).

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Оформить субсидию на аренду жилья можно офлайн — в любом сервисном центре ПФУ или центре предоставления административных услуг; онлайн — через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение (с использованием электронной подписи, она должна быть и у владельца жилья, и у ВПЛ).

Оформлять субсидию на аренду жилья можно будет только по официальным договорам аренды. «Для нас неважно, будет ли это ФЛП или компания, предоставляющая жилье в аренду. Это может быть любой человек, имеющий жилье и готовый предоставить его в аренду. Но договор должен быть официальным, письменным, его форма утверждена», — заявляла ранее Жолнович.

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