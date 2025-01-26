Пенсионный фонд будет отвечать за компенсации за размещение ВПЛ — Finance.ua

Пенсионный фонд будет отвечать за компенсации за размещение ВПЛ Сегодня 21:28 — Казна и Политика

Пенсионный фонд будет отвечать за компенсации за размещение ВПЛ

С 1 января 2025 года Пенсионному фонду Украины переданы полномочия по администрированию выплат компенсаций за временное безвозмездное размещение внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщили в ПФУ.

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Как отмечается, компенсация будет выплачиваться по спискам, предоставленным Министерством развития общин и территорий Украины.

Начиная с 1 марта 2025 года, органы ПФУ обеспечат рассмотрение заявлений и принятие решений по назначению компенсации расходов.

Соответствующие изменения в Порядок компенсации расходов на временное размещение (нахождение) внутренне перемещенных лиц были приняты Кабинетом министров 31 декабря 2024 года постановлением № 1544.

Отмечается, что лицам, которые имели право на получение компенсации расходов ранее и включены в списки, переданные в Пенсионный фонд Украины, выплата продлевается без дополнительного обращения.

Кто может получать выплаты

В ПФУ напомнили, что компенсация расходов предоставляется физическим лицам — гражданам Украины, которые являются собственниками жилья и безвозмездно временно предоставляют жилье внутриперемещенным лицам.

Сумма компенсации составляет 450 грн за каждое внутриперемещенное лицо, проживающее в жилом помещении.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров начнет выплату субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц с 29 января;

Кабмин изменил условия программы выплат 6500 гривен для детей внутрипереселенных лиц. Деньги получат те, кто не получил в декабре.

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