Пенсионный фонд будет отвечать за компенсации за размещение ВПЛ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пенсионный фонд будет отвечать за компенсации за размещение ВПЛ

Казна и Политика
13
Пенсионный фонд будет отвечать за компенсации за размещение ВПЛ
Пенсионный фонд будет отвечать за компенсации за размещение ВПЛ
С 1 января 2025 года Пенсионному фонду Украины переданы полномочия по администрированию выплат компенсаций за временное безвозмездное размещение внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщили в ПФУ.
Читайте также
Как отмечается, компенсация будет выплачиваться по спискам, предоставленным Министерством развития общин и территорий Украины.
Начиная с 1 марта 2025 года, органы ПФУ обеспечат рассмотрение заявлений и принятие решений по назначению компенсации расходов.
Соответствующие изменения в Порядок компенсации расходов на временное размещение (нахождение) внутренне перемещенных лиц были приняты Кабинетом министров 31 декабря 2024 года постановлением № 1544.
Читайте также
Отмечается, что лицам, которые имели право на получение компенсации расходов ранее и включены в списки, переданные в Пенсионный фонд Украины, выплата продлевается без дополнительного обращения.

Кто может получать выплаты

В ПФУ напомнили, что компенсация расходов предоставляется физическим лицам — гражданам Украины, которые являются собственниками жилья и безвозмездно временно предоставляют жилье внутриперемещенным лицам.
Сумма компенсации составляет 450 грн за каждое внутриперемещенное лицо, проживающее в жилом помещении.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров начнет выплату субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц с 29 января;
  • Кабмин изменил условия программы выплат 6500 гривен для детей внутрипереселенных лиц. Деньги получат те, кто не получил в декабре.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.