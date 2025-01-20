Пособие ВПЛ после возвращения из-за границы: могут ли его получить те, кто обращается не впервые — Finance.ua

Пособие ВПЛ после возвращения из-за границы: могут ли его получить те, кто обращается не впервые Сегодня 09:15 — Личные финансы

Пособие ВПЛ после возвращения из-за границы: могут ли его получить те, кто обращается не впервые

Согласно Порядку предоставления пособия на проживание для ВПЛ, внутренне перемещенному лицу, которое находилось за границей и впервые обращается за назначением пособия, выплаты могут быть назначены при условии соответствия имущественным критериям на основании заявления, лично поданного не ранее чем через 15 рабочих дней после возвращения в Украину.

которые раньше получали пособие, затем уехали за границу, а теперь снова вернулись в Украину? С этим вопросом А как быть с теми ВПЛ,затем уехали за границу, а теперь снова вернулись в Украину? С этим вопросом разобрались эксперты Юридического советчика для ВПЛ.

В п. 13 Порядка указано: лицам, которые:

имеют право на выплату пособия в соответствии с постановлением Кабмина от 11 июля 2023 г. № 709 «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц» (речь идет о тех ВПЛ, которые имели право на выплаты с 1 августа 2023 г.), ИЛИ

являются получателями пособия в соответствии с настоящим Порядком, ИЛИ

переместились с территорий, включенных в Перечень территорий боевых действий/временной оккупации, ИЛИ

жилое помещение которых уничтожено или повреждено (до степени непригодного для проживания), ИЛИ

получали пособие и отказались от него/ которым оно было прекращено, ИЛИ

которые были сняты с учета как ВПЛ, в случае возвращения лиц на оставленное место жительства, с которого совершалось перемещение, и повторной постановки на учет как ВПЛ, —

выплата может быть продлена на следующий шестимесячный период при условии их соответствия критериям, указанным в п.13−1 — 13−4 Порядка, и с учетом имущественных критериев.

Следовательно, ВПЛ, которые получали пособие и которые от него отказались / которым оно было прекращено, в том числе, в связи с выездом за границу, относятся к той категории лиц, которым пособие может быть продлено.

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Согласно разъяснению Минсоцполитики от 01.10.2024 г. № 22 665/0/2−24/56 лицам, вернувшимся в Украину после пребывания за границей, получавшим пособие и отказавшимся от него/которым оно было прекращено, и (или) которые были сняты с учета как ВПЛ, имеют право на продление пособия. При этом к ним применяется пункт 13 Порядка и при условии их соответствия критериям, указанным в пунктах 13−1 - 13−4 настоящего Порядка, и с учетом требований, предусмотренных пунктами 7 и 7−1. То есть, такие ВПЛ должны соответствовать ИЛИ индивидуальным критериям для продления выплат (например, быть получателями пенсии, лицами с инвалидностью, беременными женщинами и т. п. ), ИЛИ критериям для продления выплат на семью.

Юристы также обращают внимание, что при определении права на продление пособия для этих ВПЛ п. 8 Порядка не применяется.

Напомним, в январе правительство продлило выплаты для внутренне перемещенных лиц еще на 6 месяцев.

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