ВПЛ могут получить грант на восстановление перемещенного бизнеса: детали — Finance.ua

ВПЛ могут получить грант на восстановление перемещенного бизнеса: детали
Чешская гуманитарная организация «Человек в беде» в рамках проекта «Доверие» объявляет конкурс по предоставлению микрогрантов для восстановления перемещенного и местного бизнеса в Украине.
Речь идет о бизнесе, который пострадал от военных действий после 24 февраля 2022 года, имеет потенциал для создания рабочих мест, ведет или планирует вести свою деятельность во Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях и отдельных общинах Днепропетровской области. Инициатива направлена на возобновление пострадавшего бизнеса. предоставление финансовой, менторской и образовательной поддержки.
Подробно о грантах рассказали в «Дії».
Проект по предоставлению микрогрантов предусматривает возможность получить финансирование в размере:
- до 1 000 долларов США — для микро- и малых предприятий (ФЛП и юридических лиц), в которых среднее количество наемных работников за отчетный период (календарный год) не превышает 1 человека или не использует труд наемных лиц; а также для физических лиц среди внутренне перемещенных (при условии регистрации бизнеса после объявления результатов конкурса и до момента подписания грантового соглашения), реализующих бизнес-идею с целью возобновления источников дохода.
- до 4 000 долларов США — для микро- и малых предприятий (ФЛП и юридических лиц), у которых среднее количество работников за отчетный период (календарный год) составляет не менее 2-х и не превышает 50 человек.
Использовать грантовые средства можно на:
- транспортные расходы по перевозке активов (только для перемещенного бизнеса);
- восстановление активов;
- затраты, связанные с созданием новых рабочих мест;
- заработную плату для вновь созданного рабочего места (не более 30% от суммы гранта);
- аренду помещения;
- ремонт и обустройство помещения;
- закупку оборудования/инструмента;
- закупку сырья для производственного процесса (не более 30% от суммы гранта);
- расходы по обучению персонала;
- расходы на маркетинг и рекламу;
- расходы по юридические и другие консалтинговые услуги;
- другие мероприятия, связанные с реализацией грантовой заявки.
Для кого эти гранты
Участие в грантовом проекте могут принять:
- микро- и малые предприятия, которые ведут свою деятельность или релоцированы после 24 февраля 2022 года с территорий, пострадавших от войны, во Львовскую, Ивано-Франковскую, Винницкую области;
- микро- и малые предприятия, возглавляемые женщинами;
- микро- и малые предприятия из местного населения и предприниматели из ВПЛ, чей бизнес был утрачен или пострадал от последствий войны;
- микро- и малые предприятия, возглавляемые лицами/трудоустроили лиц, принадлежащими к уязвимым группам и имеющим ограниченный доступ к рынкам труда;
- физические лица из числа внутренне перемещенных, при регистрации бизнеса после объявления результатов конкурса и до момента подписания грантового соглашения, которые реализуют бизнес-идею с целью восстановления источников дохода.
Приоритет будет для участников, которые:
- относятся к релоцированному бизнесу/внутренне перемещенным лицам;
- относятся к предприятиям, возглавляемым женщинами;
- относятся к предприятиям, возглавляемым лицами/трудоустроившим лицам, принадлежащим к уязвимым группам и имеющим ограниченный доступ к рынкам труда;
- имеют социальную направленность бизнес-идеи, предоставляют товары или услуги наиболее уязвимым категориям населения или оказывают социальные услуги, которых недостает в громаде
и т. д.
Проектом не предусмотрена поддержка предприятий, принадлежащих к сельскому хозяйству и оборонной промышленности. А также предприятия, которые занимаются производством или торговлей алкогольными напитками и табачными изделиями, товарами и услугами, запрещенными законодательством Украины.
Как принять участие
Для участия в грантовом проекте необходимо подать следующие документы:
- Для грантов до 1 000 долларов США — заполнить аппликационную форму, приложив к ней бюджет бизнес-идеи.
- Для грантов до 4 000 долларов США — заполнить аппликационную форму, приложив к ней финансовый план.
Загрузить шаблоны бюджета бизнес-идеи и финансового плана можно по ссылке.
Дедлайн подачи заявок — 20 февраля 2025 года.
Ознакомиться с деталями подачи грантовых заявок можно в видеоинструкции.
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