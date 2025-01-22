ВПЛ могут получить грант на восстановление перемещенного бизнеса: детали — Finance.ua

ВПЛ могут получить грант на восстановление перемещенного бизнеса: детали Сегодня 15:49 — Личные финансы

ВПЛ могут получить грант на восстановление перемещенного бизнеса: детали

Чешская гуманитарная организация «Человек в беде» в рамках проекта «Доверие» объявляет конкурс по предоставлению микрогрантов для восстановления перемещенного и местного бизнеса в Украине.

Речь идет о бизнесе, который пострадал от военных действий после 24 февраля 2022 года, имеет потенциал для создания рабочих мест, ведет или планирует вести свою деятельность во Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях и отдельных общинах Днепропетровской области. Инициатива направлена ​​на возобновление пострадавшего бизнеса. предоставление финансовой, менторской и образовательной поддержки.

Подробно о грантах рассказали в «Дії».

Проект по предоставлению микрогрантов предусматривает возможность получить финансирование в размере:

до 1 000 долларов США — для микро- и малых предприятий (ФЛП и юридических лиц), в которых среднее количество наемных работников за отчетный период (календарный год) не превышает 1 человека или не использует труд наемных лиц; а также для физических лиц среди внутренне перемещенных (при условии регистрации бизнеса после объявления результатов конкурса и до момента подписания грантового соглашения), реализующих бизнес-идею с целью возобновления источников дохода.

— для микро- и малых предприятий (ФЛП и юридических лиц), в которых среднее количество наемных работников за отчетный период (календарный год) не превышает 1 человека или не использует труд наемных лиц; а также для физических лиц среди внутренне перемещенных (при условии регистрации бизнеса после объявления результатов конкурса и до момента подписания грантового соглашения), реализующих бизнес-идею с целью возобновления источников дохода. до 4 000 долларов США — для микро- и малых предприятий (ФЛП и юридических лиц), у которых среднее количество работников за отчетный период (календарный год) составляет не менее 2-х и не превышает 50 человек.

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Использовать грантовые средства можно на:

транспортные расходы по перевозке активов (только для перемещенного бизнеса);

восстановление активов;

затраты, связанные с созданием новых рабочих мест;

заработную плату для вновь созданного рабочего места (не более 30% от суммы гранта);

аренду помещения;

ремонт и обустройство помещения;

закупку оборудования/инструмента;

закупку сырья для производственного процесса (не более 30% от суммы гранта);

расходы по обучению персонала;

расходы на маркетинг и рекламу;

расходы по юридические и другие консалтинговые услуги;

другие мероприятия, связанные с реализацией грантовой заявки.

Для кого эти гранты

Участие в грантовом проекте могут принять:

микро- и малые предприятия, которые ведут свою деятельность или релоцированы после 24 февраля 2022 года с территорий, пострадавших от войны, во Львовскую, Ивано-Франковскую, Винницкую области;

микро- и малые предприятия, возглавляемые женщинами;

микро- и малые предприятия из местного населения и предприниматели из ВПЛ, чей бизнес был утрачен или пострадал от последствий войны;

микро- и малые предприятия, возглавляемые лицами/трудоустроили лиц, принадлежащими к уязвимым группам и имеющим ограниченный доступ к рынкам труда;

физические лица из числа внутренне перемещенных, при регистрации бизнеса после объявления результатов конкурса и до момента подписания грантового соглашения, которые реализуют бизнес-идею с целью восстановления источников дохода.

Приоритет будет для участников, которые:

относятся к релоцированному бизнесу/внутренне перемещенным лицам;

относятся к предприятиям, возглавляемым женщинами;

относятся к предприятиям, возглавляемым лицами/трудоустроившим лицам, принадлежащим к уязвимым группам и имеющим ограниченный доступ к рынкам труда;

имеют социальную направленность бизнес-идеи, предоставляют товары или услуги наиболее уязвимым категориям населения или оказывают социальные услуги, которых недостает в громаде и т. д.

Проектом не предусмотрена поддержка предприятий, принадлежащих к сельскому хозяйству и оборонной промышленности. А также предприятия, которые занимаются производством или торговлей алкогольными напитками и табачными изделиями, товарами и услугами, запрещенными законодательством Украины.

Как принять участие

Для участия в грантовом проекте необходимо подать следующие документы:

Для грантов до 1 000 долларов США — заполнить аппликационную форму, приложив к ней бюджет бизнес-идеи.

Для грантов до 4 000 долларов США — заполнить аппликационную форму, приложив к ней финансовый план.

Загрузить шаблоны бюджета бизнес-идеи и финансового плана можно по ссылке

Дедлайн подачи заявок — 20 февраля 2025 года.

Ознакомиться с деталями подачи грантовых заявок можно в видеоинструкции

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