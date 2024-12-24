Правительство упростило получение грантов ветеранами для открытия собственного бизнеса — Finance.ua

Правительство упростило получение грантов ветеранами для открытия собственного бизнеса Сегодня 15:44 — Личные финансы

Правительство упростило получение грантов ветеранами для открытия собственного бизнеса

Кабинет Министров сделал более доступными гранты для ветеранов для начала собственного дела в рамках правительственной программы єРобота.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 24 декабря.

Он отметил, что правительство уделяет большое внимание поддержке развития ветеранского бизнеса, внедряя различные программы. Так, в частности, уже 1100 ветеранов и их родных получили более 500 млн грн грантовых средств для старта и развития бизнеса.

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«Сегодня правительство принимает постановление, которое делает ветеранские гранты еще доступнее. Даем защитникам возможность выбирать сроки реализации проекта: три, пять или семь лет», — отметил Шмыгаль и добавил, что предприниматели, которые в течение определенного срока выплатят налоги на сумму гранта, по желанию дополнительно получат еще одну грантовую выплату.

Премьер-министр подчеркнул, что в целом правительство реализует ряд важных программ для украинского бизнеса. В частности, более 22 тыс. микрогрантов выдало государство гражданам для открытия собственного дела. Также около 1,2 млрд грн грантов выдано аграриям на тепличное хозяйство и садоводство. Всемерно поддерживаются предприниматели в рамках обновленной комплексной программы «Сделано в Украине».

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Следует отметить, что сегодня на заседании правительства принято также важное решение по улучшению оказания психологической помощи ветеранам, сообщил премьер-министр.

«Расширяем состав мультидисциплинарных медицинских команд, а также повышаем предельный объем средств, которые государство возмещает негосударственным учреждениям, которые лечат ветеранов», — отметил Шмыгаль.

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