Работа для ветеранов: какие вакансии и зарплаты им предлагают — Finance.ua

Работа для ветеранов: какие вакансии и зарплаты им предлагают Сегодня 10:01 — Личные финансы

Работа для ветеранов: какие вакансии и зарплаты им предлагают

На сайтах по поиску работы появляется все больше предложений для ветеранов войны, однако они все равно нередко сталкиваются с трудностями при трудоустройстве.

Об этом рассказали в «OLX Работа».

Отмечается, что в 2022 году на платформе OLX были опубликованы 1164 вакансии для людей со статусом УБД. В 2023 году — 23 838, по состоянию на декабрь 2024 года — 44 352 вакансии.

«В общем, появляется все больше предложений, в которых работодатели активно отмечают, что открыты к найму ветеранов. Это продиктовано несколькими факторами: социальной ответственностью, дефицитом квалифицированных кадров на рынке труда, более существенным привлечением внимания по теме реинтеграции ветеранов», — говорят аналитики.

Также следует учесть, что еще не нет массового возвращения ветеранов на рынок труда. Из демобилизованных многие еще проходят реабилитацию по состоянию здоровья или еще не начали поиск работы. Однако по данным исследования OLX Работа, 12% тех ветеранов, которые начали поиск работы, столкнулись с трудностями.

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Больше всего вакансий для ветеранов предлагают в сфере ритейла, на производстве, в сфере охраны и безопасности, логистики (водителей и грузчиков), а также на строительстве (разнорабочих и строителей).

Самую большую зарплату предлагают в сфере строительства — от 30 до 40 тыс. грн, в зависимости от региона и для водителей — от 25 до 35 тыс. грн.

Меры по поддержке трудоустройства ветеранов

По мнению специалистов, для содействия трудоустройству ветеранов в Украине необходим комплексный подход, учитывающий специфические потребности, вызовы и возможности этой категории граждан. Государственные и работодательные инициативы должны способствовать реинтеграции ветеранов в общество, обеспечивать их экономическую независимость и одновременно использовать их уникальный опыт для развития экономики.

Какими могут быть государственные меры:

Профессиональная адаптация и переквалификация

Военный опыт ветеранов зачастую не имеет прямого применения в гражданской экономике. И задача государства — создание программы переквалификации, которые учитывают потребности рынка труда: например, работы в технических специальностях, на производстве, курсы по профессиям с опцией удаленной работы и т. д. Конечно, такие программы для ветеранов должны быть бесплатными или субсидированными с привлечением грантов от международных партнеров. Именно поэтому роль государства как гаранта здесь очень важна. В частности, Министерство по делам ветеранов Украины активно работает над программами перехода от военной службы к гражданской жизни. Например, речь идет о поддержке психологической и физической адаптации, профессионального обучения и реабилитации. Однако пока им еще не хватает системности.

Финансовые стимулы для работодателей

Введение льгот для компаний, которые трудоустраивают ветеранов: налоговые скидки, субсидии на оплату труда. Это может поощрить бизнес активно нанимать ветеранов. В частности, согласно исследованию OLX Работа, именно финансовые стимулы и налоговые льготы — фактор № 1 среди тех, которые назвали как работодатели, так и ветераны в качестве способных содействовать более активному трудоустройству лиц-УБД.

Для многих ветеранов возвращение к гражданской жизни связано с посттравматическими стрессовыми расстройствами (ПТСР) и другими психологическими проблемами. Расширение сети реабилитационных центров и программ психотерапевтической помощи могут способствовать их успешному трудоустройству.

Также это важный фактор и для работодателей. Ведь нехватка информации, часто непонимание, чего ожидать (и стоит ли вообще чего-то ждать) от взаимодействия с ветераном/ветеранкой, становится неосознанным барьером для работодателей в трудоустройстве лиц-УБД.

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Необходимые меры со стороны работодателей:

Гибкие условия труда

Работодатели могут вводить гибкий график работы или возможность дистанционного труда для ветеранов, требующих времени для адаптации или лечения.

Менторские программы

Во многих случаях ветераны нуждаются в сопровождении в первые месяцы работы. Прикрепление к наставнику в коллективе поможет новому работнику быстрее интегрироваться в рабочий процесс.

Обучение на рабочем месте

Многие ветераны обладают лидерскими качествами, стрессоустойчивостью и дисциплинированностью. Работодатели могут организовывать внутренние программы обучения для развития профессиональных навыков, подходящих к специфике компании.

Корпоративная культура поддержки

Создание благоприятной атмосферы для ветеранов, в частности, через организацию мероприятий, повышающих осведомленность сотрудников об их потребностях, может помочь в формировании доверительных отношений.

В целом, по данным OLX, работодатели открыты для трудоустройства ветеранов и ветеранок, о чем свидетельствует увеличение количества предложений для этой категории населения на рынке.

«В то же время есть ряд проблем, требующих решения. Речь идет о безбарьерности: многие рабочие места не отвечают потребностям ветеранов с инвалидностью, поскольку работодатели не всегда готовы менять условия работы. А также гибкость графика: ветераны нуждаются в гибком графике из-за физических ограничений, но большинство компаний неохотно идут на уступки», — сообщили специалисты.

УНІАН По материалам:

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