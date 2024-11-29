Военные и ветераны теперь могут парковаться бесплатно в Киеве — Finance.ua

Военные и ветераны теперь могут парковаться бесплатно в Киеве Сегодня 11:32 — Личные финансы

Военные и ветераны теперь могут парковаться бесплатно в Киеве

В приложении Киев Цифровой внедрили сервис удобной бесплатной парковки для Защитников и Защитниц.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по цифровизации Петр Оленич.

«Благодаря новому сервису в Киев Цифровой военные имеют возможность получить право бесплатной парковки, подтвердив свои данные. Это еще один пример, как цифровые сервисы упрощают доступ к ключевым услугам города», — заявил он.

Чтобы ветераны могли воспользоваться правом бесплатной парковки, в приложении добавлена ​​возможность вносить статус участника боевых действий.

«Внедрение в Киев Цифровой бесплатной парковки для Защитников и Защитниц — важный шаг к цифровой безбарьерности в нашем городе. Кроме того, это решение исключит возможность ситуации, когда на машины налагают штрафы из-за отсутствия информации об их принадлежности военным», — прокомментировала замглавы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Марина Хонда.

В частности, в пользовательском профиле появился новый раздел — «Социальный статус». В нем жители могут подтвердить свои данные и получить преимущества. Сделать это можно только с подтвержденным аккаунтом через Дія или BankID.

Сейчас доступны «Резидентский статус», позволяющий участвовать в местных опросах исключительно для резидентов Киева, и «Статус Защитника», предназначенный для военных с соответствующим удостоверением.

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После подтверждения статуса в Киев Цифровой Защитники и Защитницы смогут бесплатно пользоваться сервисом почасовой парковки. Впрочем, во избежание злоупотреблений бесплатная парковка будет действовать не более чем для пяти авто в месяц для одного человека.

Подтвердить статус можно, отправив через Дія. Шеринг копию цифрового удостоверения ветерана, или автоматически, если данные уже верифицированы на Портале Защитников и Защитниц . Если удостоверение пока только в бумажном виде, его сначала нужно подтвердить через форму Министерства по делам ветеранов или подтянуть в «Дія». Если последнее сделать не удалось, необходимо отправить запрос на сайте appeal.mva.gov.ua с фото удостоверения и ID-карты, а уже после добавления документа в «Дія» — отправить его копию в Киев Цифровой.

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