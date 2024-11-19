«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится»: когда ожидать изменения — Finance.ua

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится»: когда ожидать изменения Сегодня 15:33 — Технологии&Авто

Елена Шуляк анонсировала увеличение количества паркомест для людей с инвалидностью и усиление штрафов за нарушение. Реализация изменений ожидается в течение одного-двух лет.

Глава Комитета по вопросам организации госвласти и местного самоуправления Елена Шуляк заявила о необходимости увеличения количества паркомест для людей с инвалидностью и увеличения штрафов для нарушителей.

Шуляк отмечает, что городская инфраструктура не была рассчитана на такое количество автомобилей и потребностей жителей. Хотя новые строительные нормы требуют увеличения количества паркомест, застройщики часто игнорируют эти правила, чтобы снизить затраты на строительство.

Она отметила, что необходимо совершенствовать законодательство, в частности, в части ответственности за проектирование жилых домов и инфраструктуры с надлежащим обеспечением паркомест.

Нам нужно увеличивать количество парковочных мест для людей с инвалидностью, ведь полномасштабное вторжение привело к росту количества людей с травмами, которые имеют соответствующие потребности. Очевидно, что статистика пока неутешительная. В общем, я поддерживаю идею повышения штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью. Я не верю, что можно лишь ласково убедить людей не нарушать законодательство. В Киеве уже все знают, что эвакуатор — это дорого, поэтому автомобили следует парковать в определенных местах. Так же следует поступать и в этом случае

УНН По материалам:

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