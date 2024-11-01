Штрафы водителям до 2,7 тыс. грн: где лучше не парковаться — Finance.ua
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Штрафы водителям до 2,7 тыс. грн: где лучше не парковаться

Технологии&Авто
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Штрафы водителям до 2,7 тыс. грн: где лучше не парковаться
Штрафы водителям до 2,7 тыс. грн: где лучше не парковаться
В Украине парковка на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, без наличия соответствующих документов влечет за собой штраф в размере от 1020 до 1700 грн. При повторном нарушении штрафные санкции могут быть еще выше.
Об этом говорится в статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
В Украине существуют жесткие правила, регулирующие парковку на специально отведенных местах для лиц с инвалидностью, и их нарушение может привести к значительным штрафам. Так, парковка на таких местах без соответствующих документов карается штрафом в размере:
  • 1 020−1 700 грн — за первое нарушение;
  • 2 040−2 550 грн — за повторное нарушение.
Кроме того, если автомобиль препятствует движению лиц с инвалидностью во время остановки или стоянки, предусмотрен штраф в размере 1 000−1 700 грн.
Также важно знать, что неправомерное использование знака «Водитель с инвалидностью» без надлежащих документов является серьезным правонарушением. Этот знак могут использовать только лица с инвалидностью или водители, перевозящие таких лиц.
В случае нарушения правил использования знака без документов или явных признаков инвалидности может быть наложен штраф в размере от 1020 до 2700 грн.
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По материалам:
MMR
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