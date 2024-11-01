Штрафы водителям до 2,7 тыс. грн: где лучше не парковаться — Finance.ua

Штрафы водителям до 2,7 тыс. грн: где лучше не парковаться Сегодня 09:13 — Технологии&Авто

Штрафы водителям до 2,7 тыс. грн: где лучше не парковаться

В Украине парковка на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, без наличия соответствующих документов влечет за собой штраф в размере от 1020 до 1700 грн. При повторном нарушении штрафные санкции могут быть еще выше.

Об этом говорится в статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

В Украине существуют жесткие правила, регулирующие парковку на специально отведенных местах для лиц с инвалидностью, и их нарушение может привести к значительным штрафам. Так, парковка на таких местах без соответствующих документов карается штрафом в размере:

1 020−1 700 грн — за первое нарушение;

2 040−2 550 грн — за повторное нарушение.

Кроме того, если автомобиль препятствует движению лиц с инвалидностью во время остановки или стоянки, предусмотрен штраф в размере 1 000−1 700 грн.

Также важно знать, что неправомерное использование знака «Водитель с инвалидностью» без надлежащих документов является серьезным правонарушением. Этот знак могут использовать только лица с инвалидностью или водители, перевозящие таких лиц.

В случае нарушения правил использования знака без документов или явных признаков инвалидности может быть наложен штраф в размере от 1020 до 2700 грн.

MMR По материалам:

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