Сколько придется заплатить за неправильно припаркованный автомобиль: размеры штрафов — Finance.ua
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Сколько придется заплатить за неправильно припаркованный автомобиль: размеры штрафов

Технологии&Авто
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Сколько придется заплатить за неправильно припаркованный автомобиль: размеры штрафов
Сколько придется заплатить за неправильно припаркованный автомобиль: размеры штрафов
Если вы припарковали авто в недозволенном месте, то будьте готовы к штрафу.
Об этом напомнил Департамент территориального контроля города Киева.
  • 340 грн — вы уплатите за нарушение правил остановки и стоянки. Это же штраф касается парковки в местах, отведенных для стоянки только транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями;
  • 680 грн — за создание препятствий дорожному движению или угрозу безопасности;
  • 700 грн в первой парковочной зоне, 500 грн во второй и 100 грн. в третьей — за неуплаченную парковку. Штраф равен двадцатикратному размеру от почасового тарифа.
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«Поэтому, если вы не хотите получать штраф, лучше тщательно подойдите к выбору парковочного места, а делать это стало гораздо легче с приложением Киев Цифровой», — добавили в департаменте.
Напомним, 22 апреля, в Киеве возобновилась оплата за парковку.
Об этом известили пользователей в приложении «Киев Цифровой».
Пользователи приложения также могут запланировать автоматическое завершение парковки, нажав на отметку часов, как только начнут парковку авто. Тарифы на парковку в столице:
  • 1 зона: центральные улицы вокруг Крещатика — 35 ₴/час
  • 2 зона: большой центр от Шулявки до Печерска — 25 ₴/час
  • 3 зона: остальной город — 5 ₴/час
Карту с тарифами можно посмотреть здесь.

Справка Finance.ua:

  • сообщение об эвакуации неправильно припаркованного авто приходит автоматически нарушителю, если данные об автомобиле привязаны к профилю в приложении «Киев Цифровой». Для того чтобы определить, где находится авто, нужно нажать на оповещение, а после нажать на кнопку «Вернуть автомобиль»;
  • в случае, если данные об авто не подвязаны к профилю или автоматическое оповещение не пришло, статус эвакуированного транспортного средства можно проверить самостоятельно. Чтобы это сделать, перейдите в раздел «Эвакуация» и введите номер ТС, чтобы начать поиск.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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