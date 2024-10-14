Сколько придется заплатить за неправильно припаркованный автомобиль: размеры штрафов — Finance.ua

Сколько придется заплатить за неправильно припаркованный автомобиль: размеры штрафов
Если вы припарковали авто в недозволенном месте, то будьте готовы к штрафу.
Об этом напомнил Департамент территориального контроля города Киева.
- 340 грн — вы уплатите за нарушение правил остановки и стоянки. Это же штраф касается парковки в местах, отведенных для стоянки только транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями;
- 680 грн — за создание препятствий дорожному движению или угрозу безопасности;
- 700 грн в первой парковочной зоне, 500 грн во второй и 100 грн. в третьей — за неуплаченную парковку. Штраф равен двадцатикратному размеру от почасового тарифа.
«Поэтому, если вы не хотите получать штраф, лучше тщательно подойдите к выбору парковочного места, а делать это стало гораздо легче с приложением Киев Цифровой», — добавили в департаменте.
Напомним, 22 апреля, в Киеве возобновилась оплата за парковку.
Об этом известили пользователей в приложении «Киев Цифровой».
Пользователи приложения также могут запланировать автоматическое завершение парковки, нажав на отметку часов, как только начнут парковку авто. Тарифы на парковку в столице:
- 1 зона: центральные улицы вокруг Крещатика — 35 ₴/час
- 2 зона: большой центр от Шулявки до Печерска — 25 ₴/час
- 3 зона: остальной город — 5 ₴/час
Карту с тарифами можно посмотреть здесь.
Справка Finance.ua:
- сообщение об эвакуации неправильно припаркованного авто приходит автоматически нарушителю, если данные об автомобиле привязаны к профилю в приложении «Киев Цифровой». Для того чтобы определить, где находится авто, нужно нажать на оповещение, а после нажать на кнопку «Вернуть автомобиль»;
- в случае, если данные об авто не подвязаны к профилю или автоматическое оповещение не пришло, статус эвакуированного транспортного средства можно проверить самостоятельно. Чтобы это сделать, перейдите в раздел «Эвакуация» и введите номер ТС, чтобы начать поиск.
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