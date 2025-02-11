Покупка жилья: является ли это препятствием для получения компенсации за уничтоженное жилье и пособия на проживание ВПЛ — Finance.ua

Покупка жилья: является ли это препятствием для получения компенсации за уничтоженное жилье и пособия на проживание ВПЛ Сегодня 20:39 — Недвижимость

Покупка жилья: является ли это препятствием для получения компенсации за уничтоженное жилье и пособия на проживание ВПЛ

Украинцы, которые планируют приобрести жилье, интересуются, не лишит ли это их права на компенсацию за уничтоженную квартиру и выплат ВПЛ. Ответ на этот вопрос дали специалисты Юридического советчика ВПЛ.

Первое, на что обратили внимание эксперты, компенсация за уничтоженное имущество и пособие на проживание ВПЛ — это совершенно разные выплаты. Если пособие на проживание ВПЛ — это государственная социальная поддержка, которая предназначается для обеспечения социальной поддержки ВПЛ из числа незащищенных слоев населения, то компенсация за уничтоженное имущество — это, по сути, возмещение стоимости утраченного жилья.

Для получения компенсации за уничтоженное имущество не имеет значения, какое материальное положение у человека, есть ли у него другое жилье и т. д.

То есть, если Вы приобретете жилье, это никак не повлияет на возможность получить компенсацию.

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Для назначения/получения пособия на проживание ВПЛ учитываются имущественные критерии, в частности, в соответствии с подп. 2 и подп.5 п. 7−1 Порядка предоставления пособия на проживание ВПЛ, пособие не назначается/не выплачивается на семью, если в течение трех месяцев перед обращением или во время его получения было совершено несколько действий. Среди которых:

Лицом из числа членов семьи совершена покупка на сумму, превышающую 100 тыс. грн, покупка квартиры (дома).

Исключение: жилье, расположенное на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, указанные в Перечне территорий, в отношении которых не определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации (далее — Перечень).

Лицо из числа членов семьи на 1 число месяца, с которого назначается пособие, или на 1 число каждого месяца, в котором получается пособие, имеет в собственности жилое помещение/часть жилого помещения, расположенное на территориях, не включенных в Перечень территорий, или территориях, включенных в перечень территорий, в отношении которых определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации.

При этом не учитываются жилые помещения, которые:

непригодны для проживания, что документально подтверждается органом местного самоуправления (а в случае его отсутствия областной государственной (военной) администрацией) или информацией, внесенной в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества,

площадью менее 13,65 кв. м на одного члена семьи,

приобретены за денежные средства, полученные на основании договора кредита, если первый взнос, уплаченный лицом из числа членов семьи, составлял менее 100 тыс. грн.

Для примера, если семья ВПЛ приобретает квартиру в г. Харькове, пособие на проживание ВПЛ не будет прекращено, несмотря на стоимость такого жилья, поскольку город включен в территорию возможных боевых действий согласно Перечню.

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