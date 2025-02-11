Покупка жилья: является ли это препятствием для получения компенсации за уничтоженное жилье и пособия на проживание ВПЛ — Finance.ua
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Покупка жилья: является ли это препятствием для получения компенсации за уничтоженное жилье и пособия на проживание ВПЛ

Недвижимость
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Покупка жилья: является ли это препятствием для получения компенсации за уничтоженное жилье и пособия на проживание ВПЛ
Покупка жилья: является ли это препятствием для получения компенсации за уничтоженное жилье и пособия на проживание ВПЛ
Украинцы, которые планируют приобрести жилье, интересуются, не лишит ли это их права на компенсацию за уничтоженную квартиру и выплат ВПЛ. Ответ на этот вопрос дали специалисты Юридического советчика ВПЛ.
Первое, на что обратили внимание эксперты, компенсация за уничтоженное имущество и пособие на проживание ВПЛ — это совершенно разные выплаты. Если пособие на проживание ВПЛ — это государственная социальная поддержка, которая предназначается для обеспечения социальной поддержки ВПЛ из числа незащищенных слоев населения, то компенсация за уничтоженное имущество — это, по сути, возмещение стоимости утраченного жилья.
Для получения компенсации за уничтоженное имущество не имеет значения, какое материальное положение у человека, есть ли у него другое жилье и т. д.
То есть, если Вы приобретете жилье, это никак не повлияет на возможность получить компенсацию.
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Для назначения/получения пособия на проживание ВПЛ учитываются имущественные критерии, в частности, в соответствии с подп. 2 и подп.5 п. 7−1 Порядка предоставления пособия на проживание ВПЛ, пособие не назначается/не выплачивается на семью, если в течение трех месяцев перед обращением или во время его получения было совершено несколько действий. Среди которых:
  • Лицом из числа членов семьи совершена покупка на сумму, превышающую 100 тыс. грн, покупка квартиры (дома).
Исключение: жилье, расположенное на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, указанные в Перечне территорий, в отношении которых не определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации (далее — Перечень).
  • Лицо из числа членов семьи на 1 число месяца, с которого назначается пособие, или на 1 число каждого месяца, в котором получается пособие, имеет в собственности жилое помещение/часть жилого помещения, расположенное на территориях, не включенных в Перечень территорий, или территориях, включенных в перечень территорий, в отношении которых определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации.
При этом не учитываются жилые помещения, которые:
  • непригодны для проживания, что документально подтверждается органом местного самоуправления (а в случае его отсутствия областной государственной (военной) администрацией) или информацией, внесенной в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества,
  • площадью менее 13,65 кв. м на одного члена семьи,
  • приобретены за денежные средства, полученные на основании договора кредита, если первый взнос, уплаченный лицом из числа членов семьи, составлял менее 100 тыс. грн.
Для примера, если семья ВПЛ приобретает квартиру в г. Харькове, пособие на проживание ВПЛ не будет прекращено, несмотря на стоимость такого жилья, поскольку город включен в территорию возможных боевых действий согласно Перечню.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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