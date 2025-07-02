Украинцы купили 6 тысяч новых авто в июне: самые популярные марки и модели — Finance.ua
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Украинцы купили 6 тысяч новых авто в июне: самые популярные марки и модели

Личные финансы
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Украинцы купили 6 тысяч новых авто в июне: самые популярные марки и модели
Украинцы купили 6 тысяч новых авто в июне: самые популярные марки и модели
В течение июня 2025 украинцы и местные предприятия приобрели 6 тысяч новых легковушек. По сравнению с июнем 2024 года рост объемов на 16%. Если сравнивать июнь этого года с маем, то получается минус 9,9%.
Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Большинство новых легковушек (97,3%, 5868 шт.) были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине, составила 2,7% (161 шт.).
Среди марок больше всего на первую регистрацию былп подано легковушек с эмблемами Toyota, Volkswagen и Renault.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Среди отдельных моделей привычно выглядят в этом списке Renault Duster и Toyota RAV4.
В прошлом месяце в десятку попал Toyota LC Prado, однако еще более успешный в продвижении вверх списка Volkswagen ID Unix — первый в мире AI-SUV-купе от VW, созданный исключительно для Китая.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Среди новых легковушек, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине (количественно они включены в общий рейтинг), лидером в прошлом месяце стал кроссовер Skoda Karoq (79 шт.).
Следующие ступени распределили между собой переоборудованные местными предприятиями под различные специальные цели (по заказу полиции, медслужб и т. п.) Toyota RAV4 (17 шт.) и Renault Dusrer/СКС-RDS (13 шт.) и другие подобные легковые автомобили в количествах, не превышающих десяти машин.
Картина по приоритетам топлива в сегменте новых легковушек следующая: лидируют бензиновые версии с долей 34,9%. Вторая позиция — у электромобилей (для тех, кто до сих пор сомневается в их шансах на будущее) — 23,2%, которая выросла за месяц на 4,5% п.п.
Версии с гибридными силовыми установками на третьей позиции с 23% в сегменте, дизельные привлекли внимание лишь 18,7% покупателей. И совсем скромные 0,2% достались легковушкам с ГБО.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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