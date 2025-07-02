Президент Польши заявил, что против «безусловного» вступления Украины в ЕС — Finance.ua

Президент Польши заявил, что против «безусловного» вступления Украины в ЕС Сегодня 20:33 — Казна и Политика

Президент Польши заявил, что против «безусловного» вступления Украины в ЕС

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил, что выступает против безусловного вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщило польское издание PAP.

Навроцкий отметил, что Польше нужно сотрудничество с Украиной, однако на основе партнерства. По его словам, для вступления в Евросоюз страна должна отвечать определенным критериям.

«Многие страны, в том числе Польша, годами ждут, чтобы соответствовать конкретным ожиданиям Европейского Союза, чтобы быть его частью», — сказал политик.

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По его словам, на сегодняшний день также нет возможности вступления Украины в НАТО из-за войны.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил , что Украина вряд ли получит приглашение в НАТО в короткие сроки. «Несмотря на свою ярко выраженную проукраинскую позицию, Павел сказал, что «честно говоря, приглашение Украины в НАТО в короткие сроки нереально», — писало издание Politico.

В Еврокомиссии считают реальной перспективу вступления Украины и Молдовы в ЕС до 2030 года. Изменения в мире придали процессу расширения ЕС геополитический вес и открыли новые возможности для Украины и Молдовы, вхождение которых в ЕС до 2030 года — реальная перспектива.

Українські Новини По материалам:

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