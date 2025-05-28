Президент Чехії оцінив шанси України на швидкий вступ до НАТО — Finance.ua

Президент Чехії оцінив шанси України на швидкий вступ до НАТО Вчора 12:34

Президент Чехії оцінив шанси України на швидкий вступ до НАТО

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна навряд чи отримає запрошення до НАТО в короткі терміни. Про це він сказав в інтерв’ю Politico

«Не дивлячись на свою яскраво виражену проукраїнську позицію, Павел сказав, що «відверто кажучи, запрошення України в НАТО в короткі терміни нереальне», — пише видання.

Читайте також Скасування торговельного безвізу з ЄС: що натомість очікує Україну

Президент Чехії пояснив, що головною причиною є протидія з боку адміністрації Трампа.

При цьому він підкреслив, що союзники «не повинні відмовлятися від цієї ідеї», оскільки Київ зміцнить НАТО своїм вступом.

Він також закликав союзників України продовжувати тиснути на росію більш жорсткими економічними санкціями.

«Ми повинні також чинити набагато більший тиск з економічного боку, тому що очевидно, що в росії великі труднощі», підкреслив він.

Україна і НАТО

Саміт НАТО відбудеться 24−25 червня в Гаазі (Нідерланди). За словами міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, Зеленський запрошений на саміт Альянсу. Водночас раніше повідомлялося, що США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.