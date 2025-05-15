США запропонували відновити роботу Ради росія-НАТО для врегулювання війни в Україні — Bloomberg
Сполучені Штати Америки запропонували відновити роботу Ради росія-НАТО в рамках мирних переговорів щодо врегулювання війни в Україні.
Про це повідомляє Bloomberg.
Як зазначає агентство, росія ухиляється від пропозиції США про припинення вогню, яке передбачало б замороження конфлікту, визнання Криму російським, а також скасування санкцій.
Водночас, як повідомило джерело Bloomberg, Сполучені Штати підготували нову ідею, яка могла б зацікавити росію. Так, США додали до пропозиції нові деталі, зокрема відновити переговори з питань безпеки в рамках Ради росія-НАТО.
Рада росія-НАТО була створена після Холодної війни для двостороннього партнерства з питань безпеки. Вона фактично припинила свою діяльність після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.
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