США запропонували відновити роботу Ради росія-НАТО для врегулювання війни в Україні — Bloomberg Сьогодні 19:45

США запропонували відновити роботу Ради росія-НАТО для врегулювання війни в Україні — Bloomberg

Сполучені Штати Америки запропонували відновити роботу Ради росія-НАТО в рамках мирних переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає агентство, росія ухиляється від пропозиції США про припинення вогню, яке передбачало б замороження конфлікту, визнання Криму російським, а також скасування санкцій.

Водночас, як повідомило джерело Bloomberg, Сполучені Штати підготували нову ідею, яка могла б зацікавити росію. Так, США додали до пропозиції нові деталі, зокрема відновити переговори з питань безпеки в рамках Ради росія-НАТО.

Рада росія-НАТО була створена після Холодної війни для двостороннього партнерства з питань безпеки. Вона фактично припинила свою діяльність після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

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