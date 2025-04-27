Всех ли членов семьи нужно вносить в заявление на пособие ВПЛ — Finance.ua

Всех ли членов семьи нужно вносить в заявление на пособие ВПЛ
Специалисты «Юридического советника для ВПЛ» рассказали, включать ли в заявление о назначении пособия на проживание ВПЛ членов семьи, которые, согласно Порядку предоставления пособия на проживание ВПЛ, не включаются в ее состав при решении вопроса о назначении одноименного пособия.
На что влияет численность членов семьи
Отмечается, что пособие на проживание ВПЛ назначается на 6 месяцев и выплачивается одному из членов семьи, определенному как уполномоченное лицо.
Однако численность членов семьи влияет не только на общий размер выплат, которые будут начисляться уполномоченному лицу, а прежде всего на то, чьи доходы будут учитываться при решении вопроса о продлении выплат.
В состав не включаются лица, которые:
- находятся на полном государственном содержании;
- не проживают вместе с получателями и не связаны с ними общим бытом, что подтверждено документально, или уплачивают алименты;
- пропали без вести;
- находятся в плену;
- находятся за границей/депортированы за пределы Украины;
- находятся на временно оккупированных территориях, указанных в Перечне;
- лица, призванные на военную службу во время мобилизации, на особый период, а также работники правоохранительных органов, военнослужащие и работники Вооруженных Сил, Национальной гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, МВД, Национальной полиции, лица рядового и начальствующего состава ГСНС, формирований, образованных в соответствии с законом, которые принимают (принимали) непосредственное участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф, кроме лиц и членов их семей, которые в соответствии с законодательством получают компенсацию по поднайму (найму, аренде) жилых помещений как внутренне перемещенные лица.
Следует ли включать таких лиц в заявление о назначении пособия
В п. 20−1 Порядка указано так: «в заявлении указываются сведения о лицах, входящих в состав семьи, в том числе малолетних/несовершеннолетних детей, переместившихся (родившихся после перемещения) вместе с уполномоченным лицом…»
То есть если толковать буквально, то в заявлении указываем только те лица, которые переместились вместе с уполномоченным лицом и на которых, в том числе, уполномоченное лицо подает заявление на назначение пособия.
На практике часто возникают ситуации, когда орган соцзащиты/ЦПАУ указывают на необходимость внесения таких членов семьи в заявление и обязывают прилагать документы, которые служат доказательствами для невключения отдельных лиц в члены семьи в понимании Порядка и соответственно позволяют не учитывать их доход в совокупный доход семьи.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Специалисты рекомендуют буквально следовать Порядку и не указывать таких людей в заявлении, но обязательно прилагать подтверждающие документы, чтобы их не включали в состав семьи (например, документ, подтверждающий факт мобилизации, документы, подтверждающие непосредственное участие в боевых действиях за период, доход за который берется во внимание при назначении выплат
и т. п.).
Если лицо указало в заявлении всех членов семьи, но предоставило документы, которые дают основания не включать их в состав семьи — это не будет ошибкой, однако, если такие документы не приложены — это может повлечь отказ в назначении пособия.
Напомним, внутренне перемещенные лица теперь могут самостоятельно рассчитать ориентировочный размер субсидии на аренду жилья: Министерство социальной политики запустило онлайн-калькулятор.
Поделиться новостью