Выплаты пенсий украинцам за рубежом, ВПЛ и на ВОТ: Омбудсман объяснил новый механизм — Finance.ua
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Выплаты пенсий украинцам за рубежом, ВПЛ и на ВОТ: Омбудсман объяснил новый механизм

Казна и Политика
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Выплаты пенсий украинцам за рубежом, ВПЛ и на ВОТ: Омбудсман объяснил новый механизм
Выплаты пенсий украинцам за рубежом, ВПЛ и на ВОТ: Омбудсман объяснил новый механизм
Постановление Кабинета Министров Украины о едином механизме выплаты пенсий уже вступило в силу. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека объяснил детали.
Передает УНН со ссылкой на страницу Дмитрия Лубинца.
Выплаты пенсий для ВПЛ, украинцев за рубежом и на ВОТ Украины
Для получения пенсий и страховых выплат необходимо ежегодно проходить физическую идентификацию до 31 декабря.
Украинцам, проживающим на ВОТ или если они выехали на подконтрольную территорию, необходимо подтвердить заявлением в Пенсионный фонд Украины, что они не получают аналогичных выплат от россии.
То есть после подачи соответствующего заявления в Пенсионный фонд Украины и при условии прохождения идентификации — выплаты будут производиться.
Отмечается, что пенсии и страховые выплаты будут производиться через уполномоченные банки или, по желанию получателя, через АО «Укрпочта».

Как пройти ежегодную физическую идентификацию

Для прохождения физической идентификации важно учесть следующие шаги:
  • лично посетить орган ПФУ или банк, где открыт пенсионный счет;
  • с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія. Підпис» авторизоваться в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ;
  • через портал электронных услуг ПФУ пройти идентификацию по видеосвязи с помощью Google Meet, Skype, Viber, WhatsApp и т. д.
Важно удостоверение факта, что человек жив — соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины по обращению получателя.

Последствия непрохождения процедуры идентификации

Выплата не будет производиться, если физическая идентификация не пройдена, но пенсия будет начисляться. Для ее возобновления необходимо пройти идентификацию и подать заявление в ПФУ.
Если выплата была прекращена до 20 марта 2025 г. в связи с непрохождением идентификации, отменой справки ВПЛ, возобновление возможно после подтверждения личности.
ВАЖНО! Настоящий Порядок не распространяется на лиц, временно проживающих за пределами Украины и получающих пенсию на основании международных договоров, ратифицированных Украиной.
По материалам:
УНН
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