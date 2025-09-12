Бронирование и хранение номерных знаков: в чем разница
При регистрации автомобиля водители часто сталкиваются с похожими процедурами: бронированием номерных знаков, их платным хранением и продлением срока хранения.
Как объяснили в Главном сервисном центре МВД, эти услуги имеют разное предназначение, условия и алгоритм использования.
Что такое бронирование номерных знаков
Бронирование — это возможность выбрать номерной знак из списка свободных в конкретном сервисном центре и закрепить его за собой до регистрации авто.
Услуга доступна онлайн: достаточно авторизоваться в Кабинете водителя, выбрать регион, сервисный центр, тип транспорта и нужную комбинацию цифр или букв.
Срок действия бронирования — 10 календарных дней. В течение этого периода следует обратиться в сервисный центр МВД для закрепления забронированного номера за транспортным средством. Если этого не сделать, бронирование отменяется автоматически, а номерной знак возвращается в систему и станет доступным для бронирования другим людям.
Продолжить бронирование нельзя, но можно повторно забронировать номер. Стоимость зависит от выбранной комбинации, а на следующий день после оформления начинается начисление платы за хранение.
Что такое платное или ответственное хранение
Ответственное хранение предусматривает оставление своих номерных знаков в сервисном центре МВД. Это может потребоваться, например, после перерегистрации авто или если есть планы использовать те же номера на другом транспортном средстве.
Услуга платная и владелец самостоятельно определяет срок хранения. Если не оплатить в срок, номера уничтожаются, а деньги не возвращаются.
Продление срока хранения номерных знаков
Эта услуга может быть оформлена как онлайн, так и непосредственно в сервисном центре, где хранятся номера.
Продлить срок хранения можно через Кабинет водителя или во время личного обращения. Оплата доступна как онлайн, так и на месте.
Как воспользоваться этими услугами
В настоящее время услуги доступны онлайн в Кабинете водителя.
Через онлайн-сервис можно:
- выбрать и забронировать доступные номера;
- посмотреть информацию об уже забронированных номерах;
- оформить услугу ответственного (платного) хранения;
- оплатить услуги онлайн.
Сервис работает круглосуточно и доступен после авторизации через ID.GOV.UA или Дія.Підпис.
