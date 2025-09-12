ТОП-5 лучших мест для отдыха в городах Европы Сегодня 17:46 — Личные финансы

ТОП-5 лучших мест для отдыха в городах Европы

Краков пятый год подряд признается лучшим городом для отдыха в Европе. Согласно исследованию , проведенному Which? Travel,подряд признается лучшим городом для отдыха в Европе.

В опросе Which? учитывались семь критериев, в том числе еда и напитки, проживание, достопримечательности и аттракционы, шоппинг, удобство передвижения, отсутствие толпы и соотношение цены и качества. Затем был рассчитан общий балл на основе всеобщей удовлетворенности и вероятности рекомендации города. Краков занял первое место с поразительным результатом 92%.

Город получил пять звезд за еду и напитки, проживание и удобство передвижения. Это также единственное место назначения, которое получило пять звезд за соотношение цены и качества, а данные Kayak показывают, что в среднем проживание в городе стоит всего 86 фунтов стерлингов за ночь.

Краков также получил четыре звезды за свои достопримечательности. Один из посетителей, ответивший на ежегодный опрос Which?, сказал: «Хороший, преимущественно нетронутый город. Великолепная еда по справедливой цене. Я останавливался здесь много раз, и здесь есть много отелей с хорошим соотношением цены и качества. Приветливый и довольно безопасный».

Краков также известен возможностью однодневных поездок в места исторического значения, такие как Освенцим и соляная шахта в Величке, что делает его достаточно трогательным местом назначения.

Поделившись результатами своего опроса, Наоми Лич, заместитель редактора Which? Travel сказала: «Независимо от того, ищете ли вы культуру, искусство, историю или самую лучшую гастрономию, есть несколько европейских городов, которые предлагают именно то, что вам нужно. Бронируйте заранее и выбирайте межсезонье, чтобы обеспечить себе самые лучшие цены».

Отдыхающие, которые не ходят по самым известным направлениям, могут найти отличное соотношение цены и качества в местах для гурманов, таких как Краков и Валенсия.

Несмотря на толпы, классические городские путешествия в Венецию и Вену получили высокую популярность у посетителей благодаря своим непревзойденным культурным достопримечательностям.

