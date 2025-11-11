Типичные ошибки инвестора, которых следует избегать Сегодня 13:00 — Личные финансы

Что нужно сделать инвестору на фондовом рынке в период волатильности? По мнению лектора Биржевого университета Богдана Сидоренко, главная часть при большом капитале — сохранение.

Об этом он рассказал во время конференции « Жить на проценты ».

В частности, Сидоренко подчеркнул, что волатильность способна уничтожить что угодно и кого угодно. Поэтому, по его словам, каждый инвестор должен начинать с главного — сохранение капитала. Ведь, как подчеркнул эксперт, потеряв капитал, инвестор теряет возможность заработка в будущем.

Отдельно Сидоренко обратил внимание на то, что если вы разбираетесь в риске, то спокойно можете действовать тогда, когда на рынке «льется кровь». Дело в том, как отметил лектор, работа во время волатильности открывает возможности, о которых большинство даже не догадывается.

В целом, как отметил специалист, один из важнейших навыков для инвестора — это умение прогнозировать собственные финансовые действия и последствия своих решений.

Типичные ошибки инвесторов

Главный вопрос, по словам Сидоренко, состоит в том, сколько средств у вас гарантированно останется в будущем. Эксперт советует обратить внимание на несколько типичных ошибок, которые часто допускаются инвесторами:

«Пользуюсь их продуктом — куплю их акции»

Сидоренко признает, что определенная логика в этом есть, но каждый актив должен проходить фундаментальную оценку.

«О них все говорят — возьму их в свой портфель»

В таком случае эксперт советует тщательно сравнивать и не подвергаться влиянию трендов.

«Была спекуляция — стала инвестиция»

Эта ошибка, по словам Сидоренко, уничтожила немало инвесторских счетов, ведь часто люди покупают актив, не разобравшись, а затем видят его падение, например, на -50%.

Отсутствие оценки старых инвестиций

Инвесторы часто забывают просматривать и анализировать свой портфель, что также приводит к потерям.

«Если вы инвестируете портфельно и структурно, то вы периодически должны смотреть, изменились ли ваши активы фундаментально. Надо смотреть какие-нибудь показатели, которые будут влиять на этот актив», — сказал Сидоренко.

Нет точек выхода

«Не влюбляйтесь в инвестиции, в которые вы инвестируете. Если она эффективна — будьте с ней, но когда она теряет эффективность — до свидания», — рекомендует специалист.

Отдельно Сидоренко остановился на широкой диверсификации. По его словам, эта стратегия плохая для опытных инвесторов, но может пригодиться для молодых, ведь это необходимый опыт. Дополнительно он отметил, что у широкой диверсификации нет доходности. Максимум — можете купить S&P500 и о нем забыть.

Большой ошибкой со стороны инвесторов Сидоренко назвал трендовую составляющую. То есть люди выбирают активы быстрее, чем бытовую технику. Они не знают, в какой сектор они вложили деньги и чем вообще занимается компания, в которую инвестировали.

Как инвестору реально заработать

В общем, как отметил лектор, реально заработать инвестор может благодаря нескольким факторам:

Отдавать свои активы в доверительное управление. Быть специалистом по ценным бумагам. Быть инсайдером. Иметь сопровождение специалиста. Быть специалистом в своем секторе. Хеджировать и защищать капитал.

В заключение Сидоренко дал совет для тех, кто хочет развиваться на фондовом рынке и создавать свои портфели. Он отметил, что следует обязательно обращать внимание на опционы и деривативы, фиксированные риски, прибыль на падении и росте волатильности, а также на усиление позиции.

«Если вы уверены в некоторых трендах, то их можно усиливать. На каждый 1 пункт роста вы можете получить 2−3-4%. Инвестиция — не спринт, а марафон. Главное, чтобы вы смогли пройти этот путь на длинной дистанции. Если вы незахеджированы, то можете перегореть как инвестор. Если вы идете от риска к доходности, то сможете пройти марафон во всю жизнь», — подытожил Сидоренко.

