Эксперт назвал три компонента, которые помогут достичь системного поступления активов

Основной вопрос, который мешает людям инвестировать — зачем это делать? Именно с этого утверждения и начал свое выступление на конференции «Жить на проценты» учредитель и управляющий партнер WealthTech компании Investudio — Андрей Масло.

Эксперт отметил, что пока человек не сформировал необходимую подушку безопасности, не имеет свободного капитала и не видит практического применения, все интересные направления, которые регулярно появляются на рынке, они из теории фантазии и, соответственно, человек не начинает этим заниматься.

Масло подчеркнул, что многие факторы влияют на инвестирование, а точнее, на неинвестирование. В частности, он выделил такие компоненты как страх и принятие эмоциональных решений.

Поэтому, как сказал учредитель и управляющий партнер WealthTech компании Investudio, поступление активов должно быть системным. Масло выделил три компонента, которые помогут этого достичь: структурирование, собственное инвестирование и наследование.

Если со структурированием все понятно, ведь здесь в течение срока инвестирования появляются направления и активы, то гораздо больше вопросов возникает именно относительно собственного инвестирования. Здесь Масло сделал акцент на диверсификации, ведь, по его словам, это основа, на которой должна держаться безопасность денежных средств. Что касается наследования, то здесь, как сказал специалист, нужно понять, для чего вы все это делаете.

«В этой триаде следует начинать именно с инвестирования: мобилизуйте активы, начинайте делать шаги в правильном направлении, поставьте это на систему и дисциплинируйте. Также стоит задавать себе правильные вопросы: для чего вы все это делаете и откуда генерируется ваш денежный поток?», — отметил Масло.

Для успешного инвестирования многое зависит именно от реинвестирования. То есть, как сказал эксперт, человек должен уметь делать так, чтобы деньги всегда работали на него.

Поэтому здесь важно развивать в себе дисциплину, а также изучать много различных процессов. В конце концов, по словам Масло, кто умеет реинвестировать и делать так, чтобы деньги продолжали приносить доход, тот и получает в итоге гораздо больше.

