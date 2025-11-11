В Украине растет количество ФЛП Сегодня 11:04 — Личные финансы

В Украине растет количество ФЛП

В Украине увеличивается количество зарегистрированных предпринимателей.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Динамика регистраций

За период полномасштабного вторжения количество новых ФЛП выросло на 201 356. Только за восемь месяцев 2025 года зарегистрировано еще 65 616 предпринимателей.

В начале года наблюдалось массовое закрытие так называемых «спящих» ФЛП 1-й и 2-й групп. Это стало следствием возобновления довоенных правил уплаты единого социального взноса и введения ежемесячного военного сбора в 800 гривен независимо от того, осуществляет ли предприниматель деятельность.

По словам Гетманцева, увеличение количества зарегистрированных ФЛП не является показателем улучшения экономической ситуации. Этот показатель не свидетельствует об активизации или ослаблении экономических процессов в стране.

Злоупотребление упрощенной системой

Нардеп отметил, что в Украине и дальше распространено дробление бизнеса на ФЛП, чтобы платить меньшие налоги.

В то же время он подчеркнул, что упрощенная система налогообложения создана для поддержки малого бизнеса, а не для схем уклонения от налогов крупными компаниями.

«Ритейл, рестораны, гостиницы и другие сферы — видим, как крупные компании искусственно регистрируют десятки предпринимателей, чтобы платить меньше в государственный бюджет. Даже во время войны, когда едва ли не каждая копейка идет на армию», — заявил Гетманцев.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на YC. Market писал , что в 2025 году доля женщин среди новых предпринимателей достигла 61%, то есть каждый второй новый ФЛП в Украине открывает женщина. Наиболее активно растет количество ФЛП в сфере красоты — женщины предоставляют услуги визажа, ухода, массажа, косметологии. Популярным направлением также остается образование — в частности, онлайн-школы, курсы иностранных языков и программы развития для детей.

Отметим, что Государственная служба статистики приняла новую редакцию Классификации видов экономической деятельности (NACE 2.1-UA), которая вступит в силу с 1 января 2027 года. Как пояснил налоговый консультант Михаил Смокович, это не полная отмена, а только переход на европейские стандарты. «И у нас будет не классификатор КВЭДов, а классификатор NACE 2.1-UA, который должен работать уже с 1 января 2027 года. Европейский классификатор более современный, и самих кодов в нем меньше, а в целом суть остается старой», — отметил Смокович.

