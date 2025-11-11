0 800 307 555
Программа «Пакет школьника»: когда завершится прием заявлений и как подать онлайн

Украинские семьи имеют время до 15 ноября 2025 года, чтобы оформить пособие в рамках программы «Пакет школьника». На сегодняшний день заявления подали 246 тысяч семей, из них согласовано 202 тысячи, еще 4 тысячи находятся на этапе верификации.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Финансирование программы

Программа профинансирована на 82% от планируемого объема. Почти миллиард гривен уже поступило на счета более 196 тысяч семей первоклассников. В последней волне выплат пособие получили более 8,5 тысячи семей на общую сумму 43,5 млн грн.
Украинцы уже потратили более 695 млн грн, больше всего на детскую одежду.
Пособие в размере 5 000 гривен покрывает расходы на канцелярские принадлежности, детскую одежду и обувь, а также книги. Семьи могут воспользоваться онлайн-платформой, которая показывает более 27 тысяч магазинов, где действует «Пакет школьника», но не является исчерпывающим перечнем торговых точек.

Как подать заявление

Оформить «Пакет школьника» можно онлайн через приложение Дія или письменно в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Онлайн
  1. Убедитесь, что приложение Дія обновлено, а у вас есть биометрический документ (ID-карта или загранпаспорт) и верифицированный налоговый номер (РНУКНП).
  2. Откройте раздел Сервисы → Пособие от государства → Пакет школьника.
  3. Выберите ребенка, на которого вы оформляете заявление.
  4. Выберите или откройте Дія. Карту для выплат.
  5. Проверьте данные и подпишите заявление с помощью Дія.Підпис.
Оффлайн
При подаче письменного заявления в сервисный центр Пенсионного фонда нужно иметь:
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • налоговый номер (РНУКНП, если есть);
  • документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при необходимости).
Средства можно тратить безналично в онлайн- или оффлайн-магазинах в течение 180 дней.
По материалам:
Finance.ua
