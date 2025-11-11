Факапы в инвестициях, и как их избегать — мнение эксперта Сегодня 17:45 — Фондовый рынок

Во время конференции «Жить на проценты» 8 ноября 2025 года в Киеве говорили об опыте и реальных инструментах инвестирования и оптимизации портфеля.

В то же время тему неприятностей и «факапов» в инвестировании во время конференции проговаривал Дмитрий Карпиловский, профессиональный full-time инвестор с более чем 20 годами практики, эксперт по доходной недвижимости, соучредитель крупнейшего инвест-сообщества Украины — УкрИнвестКлуб.

Эксперт поделился своим опытом: первые десять лет он инвестировал в стартапы и ІТ, а затем — в цифровые активы и криптовалюту, еще тогда, когда эта сфера только начинала развиваться.

«Мы забываем, что инвестирование — это не цветочное поле, на котором немного разбросаны мины. Надо понимать, что это настоящее минное поле, на котором есть цветы, но если мы не пройдем базовый курс сапера, то опыт будет такой себе», — сравнил эксперт.

Факап — думать только о прибылях, об убытках и рисках

Дмитрий Карпиловский задает себе несколько вопросов и сам дает ответы на эти вопросы:

Было ли ошибкой после многих лет высокодоходного и рискованного инвестирования искать «тихую гавань» и найти ее в Украине — открыть здесь инвестиционный клуб и вложиться в малый бизнес за две недели до локдауна, когда пандемия COVID-19 за два года практически «стерла» малый бизнес с инвестиционной карты?

Было ли ошибкой иметь 80% своих инвестиций в стране, которая только что оправилась от пандемии?

Было ли ошибкой за месяц до начала войны приобрести бизнес-центр в Харькове?

Карпиловский приходит к выводу, что нельзя называть факапом ситуацию, когда ты осознаешь риски, сознательно их принимаешь — и они просто реализуются.

В качестве примера он приводит покупку акций Apple:

«Если вы знаете, что акции Apple могут как расти, так и падать, и приобретаете их, осознавая это, — падение не является факапом. Это часть вашей стратегии. Факап — это не сделать выводы из предыдущего факапа».

Проблемы инвестирования

Большая проблема инвестирования состоит в том, что часто невозможно однозначно определить, было ли решение правильным или неправильным, ведь финансовый результат сделки не всегда отражает правильность принятого решения.

Как отмечает Дмитрий Карпиловский, факап может случиться только тогда, когда вы нарушаете свои правила. Если вы тщательно изучили ситуацию и не получили прибыли, это, по крайней мере, является опытом — частью более долгой серии решений. Сегодня не удалось заработать, но завтра может получиться.

Карпиловский выделяет два основных пути, которыми инвестор может ошибиться:

Отказаться играть. Классическая ошибка — не инвестировать вообще и позволить инфляции съесть ваши сбережения. Недостаточно подготовиться. Не сделать «домашнюю работу» как инвестор или выполнить ее поверхностно.

Если вы продумываете стратегию заранее — сидя в кабинете застройщика, на криптобирже или в терминале вашего брокера — риск факапов значительно снижается. Ошибки возникают тогда, когда стремление к быстрому результату превышает терпение и рыночную реальность.

Пример Карпиловского: если все банки в Украине предлагают 13%, а появляется банк, обещающий 19%, это факап? Нет, если вы тщательно проверили банк, его финансовую устойчивость и защиту депозитов. Факап будет, если вы не изучили банк и не оценили риски.

Основные ошибки инвесторов:

непродуманные или неправильно оцененные риски;

вход в ниши, где нет достаточной экспертизы или возможности получить результат.

Как избежать факапов

Карпиловский говорит, что есть «принцип 20 часов»: на 1% вложенного вами капитала нужно посвятить 20 часов изучения актива, в который вы вкладываетесь.

«Импульсивность — это одно из проявлений того, как мы приходим к факапам. Если вы строите систему, где вы изучаете, инвестируете средства, приобщаетесь, общаетесь с инвесторами, много времени уделяете „матчасти“, не совершаете сделки импульсивно — тогда будете иметь взвешенные аргументированные решения, иногда они будут работать в плюс, иногда в минус. Главное, чтобы на длинной дистанции вас удовлетворили ваши результаты», — резюмирует эксперт.

