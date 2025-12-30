НБУ обнародовал результаты оценки устойчивости в разрезе банков Сегодня 12:00 — Фондовый рынок

НБУ обнародовал результаты оценки устойчивости в разрезе банков

НБУ обнародовал результаты оценки устойчивости банков в разрезе банковских учреждений.

Об этом говорится в данных, размещенных на странице « Банковский надзор. Оценка устойчивости банков ».

В этом году НБУ вернулся к довоенной практике стресс-тестирования с использованием двух макроэкономических сценариев — базового и неблагоприятного. Стресс-тестировалось 21 финучреждение, на которые в общей сложности приходится более 90% активов банковской системы.

«Результаты AQR практически не требовали корректировки оценок пруденциальных резервов. Соответственно не было оснований и для осуществления экстраполяции результатов первого этапа. Существенные недостатки в оценке выявлены лишь у одного небольшого банка, который позже был признан неплатежеспособным», — говорится в сообщении.

Подходы к стресс-тестированию банков обнародованы в мае 2025 года.

По результатам стресс-тестирования в 2025 году

Общий объем капитала банков рос при обоих сценариях, тогда как в 2021 году капитал системы в целом снижался в неблагоприятном сценарии. По сравнению с результатами оценки устойчивости до полномасштабного вторжения снизилось количество банков, для которых установлены повышенные требования к достаточности капитала.

Кредит Днепр, Таскомбанк, ВСТ банк, А-банк, банк Львов и Правэкс. По базовому макроэкономическому сценарию повышенный уровень достаточности капитала был установлен только для 6 финучреждений, совокупно имеющих 5% активов сектора:

Укрэксимбанк и Сенс Банк и частный МТБ Банк. По неблагоприятному сценарию повышенный необходимый уровень нормативов достаточности капитала был установлен для девяти банков с совокупной долей 18% активов сектора. Кроме шести названных финучреждений, это государственные

В этом году 12 банков прошли стресс-тестирование без установления необходимых уровней достаточности капитала: государственные Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк, финучреждения с иностранным капиталом Райффайзен банк, УкрСиббанк, Креди Агриколь банк, ОТП банк, Прокредитбанк, Кредобанк , а также частные ПУМБ, Универсал и Пивденный.

Все банки, которым установлена ​​потребность в капитале, уже выполняют согласованные с Национальным банком программы реструктуризации.

Эти программы в основном содержат меры, которые уменьшают уязвимость банков к рискам и, соответственно, позволяют снизить необходимые нормативы достаточности капитала. Они не предусматривали докапитализацию собственниками, однако содержали планы нарастить капитал за счет прибылей.

По результатам выполнения программ реструктуризации финучреждения должны достичь необходимых уровней достаточности капитала, определенных по базовому сценарию, до конца этого года, а по неблагоприятному — до октября 2026 года.

Напомним, ранее писали , что НБУ советует банкам, которые нарушают требования к регулятивному капиталу, привести деятельность в соответствие, иметь план действий и повышать операционную эффективность, а при отсутствии действенной бизнес-модели регулятор будет применять меры воздействия.

«Банку достаточно иметь план действий, повышать операционную эффективность и минимизировать негативное влияние своей деятельности на капитал. Если это невозможно, то вероятнее всего, у него нет действенной бизнес-модели», — «Банку достаточно иметь план действий, повышать операционную эффективность и минимизировать негативное влияние своей деятельности на капитал. Если это невозможно, то вероятнее всего, у него нет действенной бизнес-модели», — сказал первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Он добавил, что НБУ в целом не видит необходимости в докапитализации государственных банков и обязательства по ней не предусмотрены действующими договоренностями с Международным валютным фондом (МВФ).

Оценка устойчивости предполагает оценку качества активов (asset quality review — AQR) для всех банков, экстраполяцию результатов AQR в случае обнаружения большого количества ошибок при оценке пруденциальных резервов по кредитам, а для крупнейших банков еще и стресс-тестирование.

