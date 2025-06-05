SkyUp літатиме з Кишинева до Стокгольма, Праги та Берліна: ціни на квитки — Finance.ua

SkyUp літатиме з Кишинева до Стокгольма, Праги та Берліна: ціни на квитки Сьогодні 19:47 — Особисті фінанси

SkyUp літатиме з Кишинева до Стокгольма, Праги та Берліна: ціни на квитки

У червні міжнародний авіаперевізник з України SkyUp Airlines (U5) відкрив ще три регулярні напрямки з Кишинева — до Стокгольма, Праги та Берліна.

Про це Finance.ua повідомила пресслужба SkyUp.

Графік і вартість квитків

Польотна програма передбачає вильоти з Кишинева:

до Стокгольму по вівторках і неділях;

до Праги по понеділках і суботах;

до Берліна по середах і пʼятницях.

У компанії кажуть, що активно посилюють позиції у Центрально-Східній Європі, розширюючи регулярну програму не лише з Молдови, але й з Румунії та Польщі.

Вартість рейсу до Стокгольму у червні за одного дорослого становить 40−45 євро, залежно від дати вильоту.

За рейс в один бік із Кишинева до Праги доведеться віддати 50−85 євро.

Вартість квитка на одну особу від аеропорту у столиці Молдови до Берліна становить 55−75 євро.

Які ще європейські маршрути є в SkyUp

З Кишинева:

Париж, Ніцца, Лісабон, Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Салоніки, Афіни, Геракліон, Берлін, Прага, Стокгольм

Заплановані рейси з Румунії

з Бухареста (OTP) до Геракліону (HER) та Ларнаки (LCA)

з Клуж-Напока (CLJ) до Ларнаки (LCA)

Польотна програма з Польщі

з Варшави (WAW) до Геракліону (HER) та Ларнаки (LCA),

з Катовіце (KTW) до Геракліону (HER), Ларнаки (LCA) та Бургасу (BOJ),

з Жешува (RZE) до Геракліону (HER)

Квитки можна забронювати на сайті skyup.aero

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