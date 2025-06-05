SkyUp літатиме з Кишинева до Стокгольма, Праги та Берліна: ціни на квитки — Finance.ua
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SkyUp літатиме з Кишинева до Стокгольма, Праги та Берліна: ціни на квитки

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SkyUp літатиме з Кишинева до Стокгольма, Праги та Берліна: ціни на квитки
SkyUp літатиме з Кишинева до Стокгольма, Праги та Берліна: ціни на квитки
У червні міжнародний авіаперевізник з України SkyUp Airlines (U5) відкрив ще три регулярні напрямки з Кишинева — до Стокгольма, Праги та Берліна.
Про це Finance.ua повідомила пресслужба SkyUp.

Графік і вартість квитків

Польотна програма передбачає вильоти з Кишинева:
  • до Стокгольму по вівторках і неділях;
  • до Праги по понеділках і суботах;
  • до Берліна по середах і пʼятницях.
У компанії кажуть, що активно посилюють позиції у Центрально-Східній Європі, розширюючи регулярну програму не лише з Молдови, але й з Румунії та Польщі.
Вартість рейсу до Стокгольму у червні за одного дорослого становить 40−45 євро, залежно від дати вильоту.
SkyUp літатиме з Кишинева до Стокгольма, Праги та Берліна: ціни на квитки
За рейс в один бік із Кишинева до Праги доведеться віддати 50−85 євро.
SkyUp літатиме з Кишинева до Стокгольма, Праги та Берліна: ціни на квитки
Вартість квитка на одну особу від аеропорту у столиці Молдови до Берліна становить 55−75 євро.
SkyUp літатиме з Кишинева до Стокгольма, Праги та Берліна: ціни на квитки

Які ще європейські маршрути є в SkyUp

З Кишинева:
  • Париж, Ніцца, Лісабон, Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Салоніки, Афіни, Геракліон, Берлін, Прага, Стокгольм
Заплановані рейси з Румунії:
  • з Бухареста (OTP) до Геракліону (HER) та Ларнаки (LCA)
  • з Клуж-Напока (CLJ) до Ларнаки (LCA)
Польотна програма з Польщі:
  • з Варшави (WAW) до Геракліону (HER) та Ларнаки (LCA),
  • з Катовіце (KTW) до Геракліону (HER), Ларнаки (LCA) та Бургасу (BOJ),
  • з Жешува (RZE) до Геракліону (HER)
Квитки можна забронювати на сайті skyup.aero.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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