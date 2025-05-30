SkyUp з червня починає літати з Румунії (нові рейси та вартість квитків) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

SkyUp з червня починає літати з Румунії (нові рейси та вартість квитків)

Фондовий ринок
86
SkyUp з червня починає літати з Румунії (нові рейси та вартість квитків)
SkyUp з червня починає літати з Румунії (нові рейси та вартість квитків)
З 16 червня українська авіакомпанія SkyUp Airlines буде літати з двох аеропортів Румунії.
Про це повідомила пресслужба SkyUp.
Читайте також
Рейси
SkyUp почне виконувати рейси з міжнародного аеропорту Бухареста (OTP) до Геракліону (Крит. Греція).

Вартість квитка

Квитки — від 52 євро в один бік.
З 20 червня будуть додані рейси до Ларнаки (Кіпр).
Вартість квитків від 53 євро.
З 20 червня SkyUp почне виконувати рейси до Ларнаки з іншого румунського міжнародного аеропорту ім. Аврама Янчу (CLJ) у місті Клуж-Напока.
Читайте також
Вартість квитка від 57 євро.
Нагадаємо, 27 травня 2025 року пасажири зможуть подорожувати з Варшави та Катовіце до Іракліона (о. Крит, Греція), Ларнаки (Кіпр) та Бургаса (Болгарія).

Які ще рейси

З квітня 2025 року SkyUp розпочали регулярні рейси з Кишиніва у напрямках:
  • Париж, Ніцца (Франція),
  • Лісабон (Португалія),
  • Барселона, Аліканте та Пальма-де-Майорка (Іспанія),
  • Ларнака (Кіпр), а також Салоніки,
  • Афіни та Іракліон (Греція).
Для вашої безпеки не забудь те оформити страхування. Туристична страховка за кордон за 5 хвилин, і поліс у вас на email.

Страхування для виїзду за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems