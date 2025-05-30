SkyUp з червня починає літати з Румунії (нові рейси та вартість квитків) — Finance.ua

SkyUp з червня починає літати з Румунії (нові рейси та вартість квитків) Сьогодні 17:28 — Фондовий ринок

SkyUp з червня починає літати з Румунії (нові рейси та вартість квитків)

З 16 червня українська авіакомпанія SkyUp Airlines буде літати з двох аеропортів Румунії.

Про це повідомила пресслужба SkyUp.

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Рейси

SkyUp почне виконувати рейси з міжнародного аеропорту Бухареста (OTP) до Геракліону (Крит. Греція).

Вартість квитка

Квитки — від 52 євро в один бік.

З 20 червня будуть додані рейси до Ларнаки (Кіпр).

Вартість квитків від 53 євро.

З 20 червня SkyUp почне виконувати рейси до Ларнаки з іншого румунського міжнародного аеропорту ім. Аврама Янчу (CLJ) у місті Клуж-Напока.

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Вартість квитка від 57 євро.

Нагадаємо, 27 травня 2025 року пасажири зможуть подорожувати з Варшави та Катовіце до Іракліона (о. Крит, Греція), Ларнаки (Кіпр) та Бургаса (Болгарія).

Які ще рейси

З квітня 2025 року SkyUp розпочали регулярні рейси з Кишиніва у напрямках:

Париж, Ніцца (Франція),

Лісабон (Португалія),

Барселона, Аліканте та Пальма-де-Майорка (Іспанія),

Ларнака (Кіпр), а також Салоніки,

Афіни та Іракліон (Греція).

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