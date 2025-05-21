SkyUp запустив прямі рейси між Кишиневом та країнами Південної Європи — Finance.ua

SkyUp запустив прямі рейси між Кишиневом та країнами Південної Європи Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

SkyUp запустив прямі рейси між Кишиневом та країнами Південної Європи

Авіакомпанія SkyUp з 19 травня 2025 року запустила нові рейси до міст Південної Європи із аеропорту Кишинева. Зокрема, стартували перельоти до Афін (Греція) та Аліканте (Іспанія). Останній маршрут став новинкою для летовища Кишинева.

Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.

Маршрути виконуються за таким графіком:

Кишинів — Афіни — Кишинів — щопонеділка та щоп’ятниці;

Кишинів — Аліканте — Кишинів — щопонеділка та щоп’ятниці;

Кишинів — Ніцца — Кишинів — щосереди та щосуботи.

Аеропорт Кишинева, завдяки зручному розташуванню та наземному сполученню, може слугувати логістичним хабом як для мешканців Молдови, так і для пасажирів із України.

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Квитки доступні на сайті авіаперевізника.

Нагадаємо, SkyUp 18 квітня офіційно дала старт новим регулярним рейсам із Кишинева. Перші рейси вирушили до Парижа та Лісабона.

Крім того, у 2024 році SkyUp оголосила про старт програми регулярних прямих рейсів із Кишинева до найбільш популярних європейських напрямків серед українців. Вибрані маршрути включають Іспанію, Португалію, Францію, Грецію та Кіпр.

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