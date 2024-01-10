SkyUp у 2023 році збільшила кількість рейсів майже на 40% — Finance.ua

SkyUp у 2023 році збільшила кількість рейсів майже на 40%
Українська авіакомпанія SkyUp за підсумками 2023 року здійснила 10 528 рейсів, що на 36% більше, ніж у 2022 році.
Про це розповів СЕО перевізника Дмитро Сероухов в інтерв'ю Forbes.
Також торік авіаперевізнику вдалося перевезти своїми літаками майже на чверть більше пасажирів, ніж в перший рік великої війни — понад 1,5 млн.
«Це ще далеко не ті показники, які були у 2021 році, але ми точно стали сильнішими», — зазначив Сероухов.
У 2021 році SkyUp здійснив близько 16 тисяч рейсів та перевіз близько 2,5 млн пасажирів.
Торік компанія ухвалила рішення «розвивати бізнес там, де це можливо», поки в Україні триває війна. Для цього SkyUp продовжила навчати персонал, зберігати ліцензії, підтримувати літаки у льотній придатності, забезпечувати безпеку польотів та виходити на нові для себе регіони оперування.
так, українському перевізнику вдалося вивезти з України 11 своїх літаків та надавати послуги іншим компаніям.
«У 80−90% випадках це ACMI- перевезення і ще в 10−20% залежно від сезону — чартерні рейси на замовлення туроператорів», — пояснив Сероухов.
Він очікує, що цьогоріч збережеться таке саме співвідношення.
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