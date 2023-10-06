SkyUp відкриє станцію техобслуговування в Шарм-ель-Шейху — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

SkyUp відкриє станцію техобслуговування в Шарм-ель-Шейху

Фондовий ринок
22
SkyUp відкриє станцію техобслуговування в Шарм-ель-Шейху
SkyUp відкриє станцію техобслуговування в Шарм-ель-Шейху
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкриє ще одну станцію техобслуговування — у Шарм-ель-Шейху (Єгипет).
Про це повідомив гендиректор SkyUp Дмитро Сєроухов в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Станції у нас є в Талліні (Естонія), у Хургаді (Єгипет). Зараз ще починаємо процес щодо Шарм-ель-Шейху (Єгипет). Де ще будуть? Там, де ми цього потребуватимемо», — сказав Сєроухов.
Читайте також
За його словами, наразі ухвалюють рішення щодо необхідності мати власні станції техобслуговування в Канаді та США, на ринки яких компанія вийшла.
«Така сама ситуація (у США та Канаді. — Ред.), буде нам потрібно чи ні. У нас є SkyStream — українська технічна організація. Щоб працювати за кордоном, ми маємо її сертифікувати як в українській владі (юрисдикції. — Ред.), так і в країні оперування. Також будемо дивитися на Канаду та Америку: що ми можемо самостійно, що не можемо, чи потрібно нам, чи є для цього можливості, сили. Зараз не можу конкретно відповісти. Точно будемо на цьому дивитися і обиратимемо для себе найкращий шлях», — сказав Сєроухов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.