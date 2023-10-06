SkyUp відкриє станцію техобслуговування в Шарм-ель-Шейху — Finance.ua

SkyUp відкриє станцію техобслуговування в Шарм-ель-Шейху Сьогодні 08:26 — Фондовий ринок

SkyUp відкриє станцію техобслуговування в Шарм-ель-Шейху

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкриє ще одну станцію техобслуговування — у Шарм-ель-Шейху (Єгипет).

Про це повідомив гендиректор SkyUp Дмитро Сєроухов в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна»

«Станції у нас є в Талліні (Естонія), у Хургаді (Єгипет). Зараз ще починаємо процес щодо Шарм-ель-Шейху (Єгипет). Де ще будуть? Там, де ми цього потребуватимемо», — сказав Сєроухов.

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За його словами, наразі ухвалюють рішення щодо необхідності мати власні станції техобслуговування в Канаді та США, на ринки яких компанія вийшла.

«Така сама ситуація (у США та Канаді. — Ред.), буде нам потрібно чи ні. У нас є SkyStream — українська технічна організація. Щоб працювати за кордоном, ми маємо її сертифікувати як в українській владі (юрисдикції. — Ред.), так і в країні оперування. Також будемо дивитися на Канаду та Америку: що ми можемо самостійно, що не можемо, чи потрібно нам, чи є для цього можливості, сили. Зараз не можу конкретно відповісти. Точно будемо на цьому дивитися і обиратимемо для себе найкращий шлях», — сказав Сєроухов.

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