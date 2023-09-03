У SkyUp розповіли, що потрібно для відновлення повітряного сполучення — Finance.ua

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У SkyUp розповіли, що потрібно для відновлення повітряного сполучення

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У SkyUp розповіли, що потрібно для відновлення повітряного сполучення
У SkyUp розповіли, що потрібно для відновлення повітряного сполучення
Українське небо закрили для цивільних літаків з початку повномасштабного вторгнення росії. Відтоді виїхати за кордон можна лише наземним шляхом. Відомо, коли можливе відновлення пасажирських авіаперевезень. Відповідну заяву зробили у авіакомпанії SkyUp.
Про це повідомляє Hromadske.
За словами генерального директора компанії SkyUp Дмитра Сєроухова, для відновлення пасажирських авіаперевезень в Україні є всього дві умови:
  • потрібно, щоб компетентні органи ухвалили рішення про відкриття неба. Водночас важливо, щоб страхові компанії розпочали надавати страхування, яке необхідне для польотів над українським небом;
  • потрібно визначити джерела фінансування для реконструкції зруйнованої інфраструктури. Окрім цього, важливо ухвалити відповідну стратегію, що стосується відновлення польотів, враховуючи можливу державну підтримку тощо.
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Дмитро Сєроухов зазначив, що компанія SkyUp готова організувати авіарейси відразу через декілька днів після відкриття неба над Україною. Однак для відновлення злагодженої роботи всього комплексу перевізників, аеропортів, хендлінгових служб тощо знадобляться щонайменше місяці.

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За матеріалами:
hromadske.tv
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