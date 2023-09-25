SkyUp виконуватиме рейси в США: компанія отримала сертифікацію — Finance.ua
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SkyUp виконуватиме рейси в США: компанія отримала сертифікацію

Фондовий ринок
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SkyUp виконуватиме рейси в США: компанія отримала сертифікацію
SkyUp виконуватиме рейси в США: компанія отримала сертифікацію
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на оперування на території США — сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Для польотів у повітряному просторі США компанія отримала дозволи на чотири літаки Boeing 737−800 флоту, які подавались у заявці: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF та UR-SQP.
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В рамках сертифікації SkyUp отримала:
  • DOT approval — дозвіл на провадження господарської діяльності як авіаперевізника на території США;
  • TSA approval — схвалення відповідності вимогам до авіаційної безпеки при повітряних перевезеннях з/до території США;
  • FAA approval — специфікацію оперування Part129.
У компанії також заявили про плани розвивати напрямки ACMI-послуг та чартерних рейсів на новому ринку.
«Важливу ціль для міжнародного розвитку бренду досягнуто. Пишаюся командою, їх професійним підходом і наполегливістю у досягненні результатів. Також від імені компанії висловлюю щиру вдячність компетентним державним структурам США за довіру і надану можливість працювати в Сполучених Штатах», — зазначив генеральний директор SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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