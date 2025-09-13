Самые распространенные мошеннические схемы: как не попасть в ловушку
Фейковые сообщения, сомнительные инвестиционные проекты или фальшивые сайты — все это используют киберпреступники, чтобы завладеть вашими средствами.
О самых распространенных мошеннических схемах рассказывают специалисты «Финкульта».
Блокировка карты
Злоумышленники звонят или отправляют SMS якобы от банка, требуя сообщить PIN, CVV-код или подтвердить «личность» с помощью кода.
Это делается для того, чтобы завладеть доступом к счету.
Фейковые SMS и сообщения в мессенджерах
Мошенники рассылают сообщения от имени родственника или знакомого с просьбой занять средства.
Номер телефона поддельный, а ссылка для перевода ведет на мошеннический сайт.
Сомнительные инвестиционные проекты
Обещают высокую прибыль за короткое время в криптовалюте или акциях и убеждают перевести деньги на подозрительный счет. В итоге деньги исчезают.
«Компенсация от государства»
Мошенники создают фальшивые сайты, имитирующие официальные порталы, и предлагают ввести данные карты для получения «компенсации» или «помощи».
Как защитить себя:
- никогда не сообщайте личные данные (PIN, CVV, пароль к интернет-банкингу) — банки этого не спрашивают по телефону или SMS;
- проверяйте ссылки и сайты — вводите их вручную, а не переходите по ссылкам из сообщений;
- используйте официальные приложения банков и включайте двухфакторную аутентификацию.
