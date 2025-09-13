Самые распространенные мошеннические схемы: как не попасть в ловушку Сегодня 12:05 — Личные финансы

Самые распространенные мошеннические схемы: как не попасть в ловушку

Фейковые сообщения, сомнительные инвестиционные проекты или фальшивые сайты — все это используют киберпреступники, чтобы завладеть вашими средствами.

О самых распространенных мошеннических схемах рассказывают специалисты «Финкульта».

Блокировка карты

Злоумышленники звонят или отправляют SMS якобы от банка, требуя сообщить PIN, CVV-код или подтвердить «личность» с помощью кода.

Это делается для того, чтобы завладеть доступом к счету.

Фейковые SMS и сообщения в мессенджерах

Мошенники рассылают сообщения от имени родственника или знакомого с просьбой занять средства.

Номер телефона поддельный, а ссылка для перевода ведет на мошеннический сайт.

Сомнительные инвестиционные проекты

Обещают высокую прибыль за короткое время в криптовалюте или акциях и убеждают перевести деньги на подозрительный счет. В итоге деньги исчезают.

«Компенсация от государства»

Мошенники создают фальшивые сайты, имитирующие официальные порталы, и предлагают ввести данные карты для получения «компенсации» или «помощи».

Как защитить себя:

никогда не сообщайте личные данные (PIN, CVV, пароль к интернет-банкингу) — банки этого не спрашивают по телефону или SMS;

проверяйте ссылки и сайты — вводите их вручную, а не переходите по ссылкам из сообщений;

используйте официальные приложения банков и включайте двухфакторную аутентификацию.

