Самые распространенные мошеннические схемы: как не попасть в ловушку

Фейковые сообщения, сомнительные инвестиционные проекты или фальшивые сайты — все это используют киберпреступники, чтобы завладеть вашими средствами.
О самых распространенных мошеннических схемах рассказывают специалисты «Финкульта».

Блокировка карты

Злоумышленники звонят или отправляют SMS якобы от банка, требуя сообщить PIN, CVV-код или подтвердить «личность» с помощью кода.
Это делается для того, чтобы завладеть доступом к счету.
Фейковые SMS и сообщения в мессенджерах

Мошенники рассылают сообщения от имени родственника или знакомого с просьбой занять средства.
Номер телефона поддельный, а ссылка для перевода ведет на мошеннический сайт.

Сомнительные инвестиционные проекты

Обещают высокую прибыль за короткое время в криптовалюте или акциях и убеждают перевести деньги на подозрительный счет. В итоге деньги исчезают.
«Компенсация от государства»

Мошенники создают фальшивые сайты, имитирующие официальные порталы, и предлагают ввести данные карты для получения «компенсации» или «помощи».
Как защитить себя:
  • никогда не сообщайте личные данные (PIN, CVV, пароль к интернет-банкингу) — банки этого не спрашивают по телефону или SMS;
  • проверяйте ссылки и сайты — вводите их вручную, а не переходите по ссылкам из сообщений;
  • используйте официальные приложения банков и включайте двухфакторную аутентификацию.

Схемы мошенничества в Интернет-банкинге. Как себя защитить

