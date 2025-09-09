Фальшивые водительские удостоверения: мошенники массово предлагают фейковые «услуги» по изготовлению документов

0 800 307 555
В Украине участились случаи мошенничества, связанного с продажей поддельных водительских удостоверений и других документов. Аферисты активно рекламируют быстрое оформление прав или номерных знаков в соцсетях и на фишинговых сайтах, которые маскируются под официальный ресурс МВД.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
В Главном сервисном центре МВД предупреждают: пользование такими услугами незаконно, а ответственность будет нести именно тот, кто воспользовался поддельным документом.
«В некоторых случаях пользователи получают заказанные документы, которые оказываются поддельными и не отображаются в государственных реестрах, приложении „Дія“ или в Кабинете водителя. Водителей с фальшивыми удостоверениями обнаруживают патрульные полицейские на дорогах», — говорится в сообщении.
Стражи порядка призывают украинцев быть внимательными и не доверять сомнительным предложениям в интернете, чтобы не потерять деньги и не получить проблемы с законом.
В адрес киберполиции Главный сервисный центр МВД ежемесячно направляет письмо по обнаружению в соцсетях Instagram, Facebook, TikTok и других ресурсах ряда ссылок с предложениями приобрести фальшивые документы.
Среди присланных ссылок за август 2025 года:
  • 3 уже удаленные учетные записи;
  • 26 — новые ячейки, ранее не обрабатывавшиеся киберполицией;
  • 18 групп (23 ссылки) — в работе;
  • 1 группа (2 ссылки) — передана на обработку.
Использование заведомо подложного документа содержит состав преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины и наказывается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
