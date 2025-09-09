Университеты поднимут цены, а банки готовят «оплату частями» на обучение в вузах
Банкиры прогнозируют рост стоимости университетских программ из-за конкуренции и необходимости модернизации вузов.
Об этом говорилось на круглом столе «Обучение в кредит: как получить от банка помощь с образованием», проведенном «Финансовым клубом».
«Университетское образование будет дорожать в будущем. Поскольку происходит конкуренция между университетами внутри страны, но и с иностранными тоже. И в плане материально-технической базы, наличия международных лекторов, то чем лучше курс построен, тем он дороже, поскольку он требует различных технических средств», — подчеркнул член правления Кредитвест Банка Сергей Ярошенко.
По его словам, университеты, в частности государственные, будут вынуждены вкладывать средства в свое развитие, а обучение будет становиться дороже.
«И университеты будут говорить: „Окей, у нас дороже стало, но вы можете взять кредиты“. Это, наверное, вопрос пяти лет, когда университеты начнут модернизироваться», — отметил Ярошенко.
Именно потому, что обучение в Украине пока относительно дешевое по сравнению с другими странами, кредиты на эти цели пока не столь развиты. «Обучение в Украине не так дорого, как в других странах. В частных вузах сумма довольно большая, а в государственных университетах обучение не такое дорогостоящее, чтобы был спрос на кредитование», — отметил начальник отдела развития внешних продаж в ПУМБ Владислав Приходько.
Кредиты на высшее образование начали предоставлять по модели «оплаты частями»
В Украине образовательные кредиты формируются на базе потребительских программ и остаются нишевым продуктом.
«Основной спрос на такой продукт мы ощущали от вузов — наших партнеров. Массового запроса от клиентов — физических лиц с необходимостью финансирования обучения мы не фиксируем», — объяснил начальник отдела развития внешних продаж в ПУМБ Владислав Приходько.
По его словам, ПУМБ имеет большой опыт в сфере потребительского кредитования, в частности, товарного, а также активно кредитует услуги — медицинские, стоматологические.
«Мы подумали, а почему бы наш продукт „Оплачивайте частями“ не использовать для вузов. Они для нас партнеры, а у нас есть готовый продукт, который можем использовать для удовлетворения образовательных потребностей наших клиентов», — отметил он.
Член правления Кредитвест Банка Сергей Ярошенко считает, что это пока более нишевый продукт, потому что количество проектов небольшое, «но есть потенциал от масштабирования количества привлеченных университетов».
«У большинства людей еще нет понимания, что финансирование обучения можно „переложить“ на банк, а потом просто погашать как обычный кредит. Пока спрос небольшой, но он с годами будет расти», — спрогнозировал банкир.
