Вузы в Польше: какие стипендии могут получить украинские студенты — Finance.ua

Вузы в Польше: какие стипендии могут получить украинские студенты Сегодня 08:01 — Личные финансы

Вузы в Польше: какие стипендии могут получить украинские студенты

Число украинских студентов в высших учебных заведениях Польши продолжает расти. Рассказываем, какие выплаты и стипендии доступны студентам учебных заведений в 2024—2025 академическом году.

Как пишет uapl.info , официально в Польше студент учебного заведения может претендовать на четыре вида финансовых выплат.

В 2024—2025 году студенты польских вузов имеют право на получение:

социальной стипендии (stypendium socjalnego),

стипендии для лиц с инвалидностью (stypendium dla osób niepełnosprawnych),

стипендии ректора (stypendium rektora),

финансовой помощи (zapomoga).

Получить указанные финансовые выплаты в Польше могут студенты государственных и негосударственных вузов, а также студенты вузов и высших духовных семинарий церквей и других религиозных объединений, если это предусмотрено соответствующим законом или договором.

Стипендии в Польше могут получать независимо от возраста студенты дневной и заочной формы обучения:

обучающиеся на первом (бакалавр) и втором (магистр) образовательных уровнях,

а также на едином магистерском уровне.

Стипендии студентам в Польше назначаются по заявлению на семестр или учебный год. Выплачиваются ежемесячно в течение 10 месяцев или 5 месяцев, если курс обучения длится один семестр.

Zapomoga (помощь) для студента в Польше — это единовременная финансовая выплата, которая может быть назначена не более двух раз в течение одного учебного года

Назначение стипендии и отказ в ее предоставлении оформляется административным решением, которое высшее учебное заведение выдает студенту в соответствии с положениями административно-процессуального кодекса Польши (Kodeksu postępowania administracyjnego).

«Фактически студент в Польше может одновременно получать социальную стипендию, ректорскую стипендию, стипендию для инвалидов или финансовую помощь. Если лицо соответствует критериям, установленным для каждой из этих выплат. Однако общая месячная сумма социальной стипендии и стипендии от ректора, которую получает студент, не может превышать сумму 3560,6 злотых», — говорится в сообщении.

Социальная стипендия: основные требования

Для получения социальной стипендии студент в Польше должен доказать пребывание в сложной материальной ситуации, а месячный доход на одного человека в семье не может превышать 1570,5 злотых.

При определении ежемесячного дохода на одного человека в семье студента для назначения социальной стипендии учитывается доход, полученный следующими членами семьи:



студент,

муж/жена студента,

родители, законные или фактические опекуны студента,

лица, пребывающие на иждивении студента, несовершеннолетние дети, дети, которые учатся, в возрасте до 26 лет, а также дети-инвалиды независимо от возраста.

Не учитывают при определении дохода на члена семьи ранее выплаченные социальные стипендии, а также стипендии:

для лиц с инвалидностью, ректорские стипендии, одноразовые пособия (zapomoga),

финансируемые органом местного самоуправления,

за положительные результаты в учебе или спорте и стипендии министра за особые достижения.

Не учитываются при назначении социальной стипендии в Польше и выплаты из собственного стипендиального фонда университета.

Стипендия от ректора

Ректорская стипендия (stypendium rektora) может быть назначена студенту, достигшему выдающихся результатов в обучении, науке, искусстве, или имеющему спортивные достижения на соревнованиях не ниже национального уровня.

Подробные критерии для назначения стипендии от ректора в Польше изложены в отдельных положениях о стипендиях для студентов, издаваемых каждым учебным заведением.

Однако на официальном уровне в Польше гарантировано обязательное назначение ректорской стипендии университетом, если на нее претендует студент первого курса, являющийся:

лауреатом международной олимпиады или лауреатом или финалистом олимпиады центрального уровня в Польше,

медалистом спортивного соревнования за звание чемпиона Польши (współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski) по определенному виду спорта.

В то же время такие гарантии назначения ректорской стипендии в Польше предусмотрены только для лиц, поступивших на первый курс вуза в год сдачи экзамена на аттестат зрелости (egzaminu maturalnego).

Ректорскую стипендию в Польше может получать не более 10% студентов определенного направления подготовки. В этом лимите не учитываются студенты, получающие гарантированную обязательную стипендию на первом году обучения.

Стипендии для студентов с инвалидностью

В отличие от социальной стипендии в Польше, назначение стипендии для студентов с инвалидностью не зависит от материального положения и доходов на одного члена семьи.

По общему правилу стипендия для студентов с ограниченными возможностями в Польше может быть назначена студенту, имеющему:

удостоверение об инвалидности (orzeczenie o niepełnosprawności),

справку о степени инвалидности (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),

или одну из справок, определенных в ст. 5 и ст. 62 закона Польши от 27 августа 1997 года «О профессиональной и социальной реабилитации и занятости лиц с ограниченными возможностями».

Украинским студентам, которые учатся в Польше, и их родителям следует учесть, что украинские документы об инвалидности не являются основанием для назначения стипендии по инвалидности.

Следовательно, любая медицинская документация, справка от врача или документ об инвалидности, выданный украинскими профильными ведомствами, не будет приниматься во внимание при назначении этого вида стипендии.

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Выплата помощи (zapomoga) в Польше может быть назначена студенту, временно пребывающему в сложной ситуации.

Под сложной жизненной ситуацией, являющейся основанием для предоставления единовременной материальной поддержки в виде выплаты пособия, в Польше официально считают:

совокупность условий (например, материальных, семейных, социальных, медицинских),

в которых оказалась семья студента, которые повлекли за собой временные трудности в удовлетворении материальных потребностей семьи.

Причинами сложной жизненной ситуации студента могут являться, в частности, болезнь, инвалидность или смерть члена семьи. А также подтвержденная утрата источника регулярного дохода.

Выплата помощи (zapomoga) является единовременной. А назначение денежной помощи на основании конкретных фактических обстоятельств исключает возможность повторного предоставления денежной помощи на основании этой же ситуации, создавшей материальные проблемы для студента.

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