В Польше готовят изменения для иностранцев: работать и учиться станет труднее — Finance.ua

В Польше готовят изменения для иностранцев: работать и учиться станет труднее
На сайте Канцелярии премьер-министра разместили проект закона, направленный на устранение нарушений в визовой системе Республики Польша.
Об этом сообщает in Poland.
Нарушения в функционировании визовой системы Польши
Нарушения в визовой системе Республики Польша стали результатом неконтролируемой миграции с 2015 года. В целом определены три основные причины, по которым мигранты массово двинулись в Польшу.
Во-первых, в стране не было четкого закона, который комплексно регулирует вопросы координации деятельности государства по вопросу миграции. Также иностранцы легко могли получить польскую рабочую визу. Это привело к большому количеству разрешений на работу для неквалифицированных работников из стран с высоким миграционным риском.
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Многие иностранцы рассматривали польскую визу не как возможность работать в Польше, а как легкий способ передвижения по Шенгенской зоне. Такие иностранцы становились нелегальными мигрантами в других странах ЕС.
Во-вторых, иностранцы также злоупотребляли получением студенческих виз. Хотя уровень знания польского языка большинства из них не позволяет овладевать выбранной специальностью на языке преподавания.
В-третьих, легализация пребывания иностранцев в Польше — достаточно длительный процесс. Время ожидания на карту побыта длится от шести месяцев даже до нескольких лет. Поэтому многие иностранцы предпочитают вернуться в родную страну и заново сделать визу.
Вышеупомянутые явления способствовали препятствованию работы польских консульских учреждений в странах происхождения кандидатов. Там значительную выгоду получили посредники, предлагавшие иностранцам платную помощь при записи на визу с помощью автоматических скриптов.
Сейчас одна из важнейших задач — восстановить репутацию государственных институций и восстановление контроля над визовым процессом.
Что планирует правительство Польши
Новый нормативный акт должен внести изменения в систему оформления национальной визы с целью обучения (первой, второй или долгосрочной магистратуры), с пометкой «студент», и системы выдачи вида на временное проживание с целью обучения (первый цикл, второй цикл или длительный цикл обучения магистратуры).
Среди прочего, иностранцам, желающим учиться в Польше, нужно будет предоставить документ, выданный директором Национального агентства по академическим обменам (NAWA), дающий ему право подать заявку на поступление в первый цикл обучения или долгосрочный цикл магистратуры. Также иностранец должен предоставить сертификат, владеющий языком обучения на уровне не меньше В2.
Министр иностранных дел и консулы будут иметь доступ к данным, содержащимся в Интегрированной информационной системе высшего образования и науки POL-on, в частности, к списку лиц, принятых на обучение, и списку студентов. В свою очередь руководство учебного заведения, где учатся иностранцы, будет обязано немедленно в письменном виде уведомить консула, выдавшего иностранцу национальную визу с целью обучения, о непрохождении иностранцем обучения.
Иностранцев, которые будут ехать в Польшу с целью трудоустройства, тоже будут ждать изменения. Воевода будет иметь право отказать иностранцу в разрешении на работу, если обнаружит, что иностранец не будет работать на указанном предприятии или использовать рабочую визу для других целей.
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Работодатели, которые будут трудоустраивать иностранцев, будут обязаны в течение 7 дней письменно сообщать воеводе о том, что иностранец:
- не приступил к работе в течение одного месяца с даты первоначального действия разрешения на работу;
- сделал перерыв в работе сроком более одного месяца;
- закончил работу раньше, чем за месяц до истечения срока действия разрешения на работу.
Размер штрафов для работодателей зависит от количества нелегально трудоустроенных работников.
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