В Польше готовят изменения для иностранцев: работать и учиться станет труднее — Finance.ua

В Польше готовят изменения для иностранцев: работать и учиться станет труднее Сегодня 20:02 — Личные финансы

В Польше готовят изменения для иностранцев: работать и учиться станет труднее

На сайте Канцелярии премьер-министра разместили проект закона, направленный на устранение нарушений в визовой системе Республики Польша.

Об этом сообщает in Poland.

Нарушения в функционировании визовой системы Польши

Нарушения в визовой системе Республики Польша стали результатом неконтролируемой миграции с 2015 года. В целом определены три основные причины, по которым мигранты массово двинулись в Польшу.

Во-первых, в стране не было четкого закона, который комплексно регулирует вопросы координации деятельности государства по вопросу миграции. Также иностранцы легко могли получить польскую рабочую визу. Это привело к большому количеству разрешений на работу для неквалифицированных работников из стран с высоким миграционным риском.

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Многие иностранцы рассматривали польскую визу не как возможность работать в Польше, а как легкий способ передвижения по Шенгенской зоне. Такие иностранцы становились нелегальными мигрантами в других странах ЕС.

Во-вторых, иностранцы также злоупотребляли получением студенческих виз. Хотя уровень знания польского языка большинства из них не позволяет овладевать выбранной специальностью на языке преподавания.

В-третьих, легализация пребывания иностранцев в Польше — достаточно длительный процесс. Время ожидания на карту побыта длится от шести месяцев даже до нескольких лет. Поэтому многие иностранцы предпочитают вернуться в родную страну и заново сделать визу.

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Вышеупомянутые явления способствовали препятствованию работы польских консульских учреждений в странах происхождения кандидатов. Там значительную выгоду получили посредники, предлагавшие иностранцам платную помощь при записи на визу с помощью автоматических скриптов.

Сейчас одна из важнейших задач — восстановить репутацию государственных институций и восстановление контроля над визовым процессом.

Что планирует правительство Польши

Новый нормативный акт должен внести изменения в систему оформления национальной визы с целью обучения (первой, второй или долгосрочной магистратуры), с пометкой «студент», и системы выдачи вида на временное проживание с целью обучения (первый цикл, второй цикл или длительный цикл обучения магистратуры).

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Среди прочего, иностранцам, желающим учиться в Польше, нужно будет предоставить документ, выданный директором Национального агентства по академическим обменам (NAWA), дающий ему право подать заявку на поступление в первый цикл обучения или долгосрочный цикл магистратуры. Также иностранец должен предоставить сертификат, владеющий языком обучения на уровне не меньше В2.

Министр иностранных дел и консулы будут иметь доступ к данным, содержащимся в Интегрированной информационной системе высшего образования и науки POL-on, в частности, к списку лиц, принятых на обучение, и списку студентов. В свою очередь руководство учебного заведения, где учатся иностранцы, будет обязано немедленно в письменном виде уведомить консула, выдавшего иностранцу национальную визу с целью обучения, о непрохождении иностранцем обучения.

Иностранцев, которые будут ехать в Польшу с целью трудоустройства, тоже будут ждать изменения. Воевода будет иметь право отказать иностранцу в разрешении на работу, если обнаружит, что иностранец не будет работать на указанном предприятии или использовать рабочую визу для других целей.

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Работодатели, которые будут трудоустраивать иностранцев, будут обязаны в течение 7 дней письменно сообщать воеводе о том, что иностранец:

не приступил к работе в течение одного месяца с даты первоначального действия разрешения на работу;

сделал перерыв в работе сроком более одного месяца;

закончил работу раньше, чем за месяц до истечения срока действия разрешения на работу.

Размер штрафов для работодателей зависит от количества нелегально трудоустроенных работников.

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