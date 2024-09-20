Украинские беженцы в Польше с 1 октября лишатся права на некоторые выплаты — Finance.ua

Украинские беженцы в Польше с 1 октября лишатся права на некоторые выплаты
Изменения в системе назначения и начисления социальных выплат в Польше, которые вступят в силу в октябре 2024 года, существенно повлияют на украинских мигрантов. Тысячи украинцев в Польше потеряют финансовую поддержку, которая предоставляется на малолетних детей.
Об этом сообщает uapl.info.
Так, с 1 октября 2024 года в Польше начинается подача заявок на три новых вида семейных выплат в рамках единой программы поддержки семей с детьми «Aktywny Rodzic». Однако из трех выплат украинцам с PESEL UKR фактически доступна только одна.
Программа Aktywny Rodzic в Польше
Новая программа должна облегчить родителям сочетание родительских обязанностей и профессиональной деятельности (самозанятости или официального трудоустройства).
При этом украинцам в Польше следует учесть, что выплаты Aktywny Rodzic не являются дополнительными денежными начислениями. Они фактически лишь модифицируют действующую систему социальной помощи.
Речь идет об объединении и селективности в предоставлении финансовой поддержки в рамках трех программ выплат:
- aktywni rodzice w pracy (активные родители на работе) — совершенно новый вид финансовой поддержки семей с детьми,
- aktywnie w żłobku (активно в яслях) — программа, которая заменит нынешние выплаты «Dofinansowanie pobytu w żłobku» (жлобковое),
- aktywnie w domu (активно дома) — программа, которая заменит выплаты «Rodzinny kapitał opiekuńczy» (RKO, семейный попечительский капитал).
Единственное, что объединяет все три вида выплат Aktywny Rodzic, которые вводятся в Польше с 1 октября 2024 года, это назначение их независимо от размера дохода семьи.
Кроме того, они не подлежат административному и судебному взысканию и не будут обременены взносами на социальное или медицинское страхование и налогом на доходы физических лиц. То есть на счета получателей будут поступать полные суммы выплат без каких-либо отчислений.
Какие выплаты станут недоступными украинцам в Польше с 1 октября
Управление социального страхования Польши официально подтвердило, что с 1 октября 2024 вынужденные мигранты из Украины не могут претендовать на все формы выплат по программе Aktywny Rodzic.
Ведь только одна из трех выплат, а именно aktywnie w żłobku (активно в яслях) будет доступна украинцам с PESEL UKR.
Украинские мигранты, которые пользуются временной защитой в Польше и имеют малолетних детей в возрасте до 3 лет, не смогут получать финансовую поддержку по программам:
- aktywni rodzice w pracy (активные родители на работе),
- aktywnie w domu (активно дома).
Напомним, что выплаты aktywnie w domu (активно дома) являются официальной заменой выплат Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO, семейный попечительский капитал).
Следовательно, украинские вынужденные мигранты в Польше с малолетними детьми с 1 октября 2024 года не смогут получать выплаты «Rodzinny kapitał opiekuńczy» из-за завершения действия программы.
Выплаты aktywnie w żłobku с 1 октября 2024 года будут доступны не всем вынужденным мигрантам из Украины в Польше. Ведь для получения выплаты aktywnie w żłobku (активно в яслях) украинцы с PESEL UKR должны:
- не только доказать, что прибыли в Польшу в связи с военными действиями,
- но и легально находились в Польше как лица со статусом UKR в течение непрерывного периода, который составляет не менее 365 дней.
Требование по поводу 365 дней непрерывного легального пребывания для получения выплат aktywnie w żłobku касается не только родителей, но и украинских малолетних детей, имеющих статус UKR.
По общему правилу, финансовая поддержка в рамках программы Aktywny Rodzic официально доступна для следующих категорий лиц, проживающих в Польше:
- граждане РП,
- граждане стран ЕС/ЕАСТ и Великобритании,
- другие иностранцы, если они легально находятся в Польше на основании: карты побыта с доступом к рынку труда,
- другого документа, подтверждающего легальное пребывание и доступ к рынку труда.
Размеры новых польских выплат на детей
Размеры начислений в рамках трех выплат по программе Aktywny Rodzic, по официальным данным, будут варьироваться от 500 до 1900 злотых.
Размер выплат aktywni rodzice w pracy и aktywnie w żłobku с 1 октября 2024 года составит:
- 1500 злотых ежемесячно на одного ребенка,
- 1900 злотых в месяц, если у ребенка есть справка об инвалидности, содержащая указания: потребность в постоянном или длительном постороннем уходе или помощи другого лица в связи со значительным ограничением способности к самообслуживанию, или необходимость постоянного ежедневного участия опекуна ребенка в лечении, реабилитации и обучение ребенка.
- потребность в постоянном или длительном постороннем уходе или помощи другого лица в связи со значительным ограничением способности к самообслуживанию,
- или необходимость постоянного ежедневного участия опекуна ребенка в лечении, реабилитации и обучении ребенка.
Обратите внимание: размер выплат aktywnie w żłobku в Польше не может превышать размер оплаты родителями пребывания ребенка в яслях, детском клубе или центре дневного пребывания.
Размер выплат по программе aktywnie w domu в Польше с октября 2024 года составит 500 злотых в месяц на каждого ребенка.
А если ребенок, согласно решению суда, находится под поочередной опекой, размер пособия aktywnie w domu устанавливается в размере половины суммы каждому родителю, то есть 250 злотых в месяц.
Следует учесть, что ZUS Польши может выплачивать только один из трех новых видов пособия на одного ребенка в течение месяца.
Соответственно, лица, которые будут получать новые выплаты на детей в Польше с 1 октября 2024 года:
- могут изменять вид помощи несколько раз, то есть отказаться от одной формы поддержки и перейти на другую,
- но фактически будут получать только денежные средства по одной из программ на одного ребенка в календарном месяце.
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