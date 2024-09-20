Украинские беженцы в Польше с 1 октября лишатся права на некоторые выплаты — Finance.ua

Украинские беженцы в Польше с 1 октября лишатся права на некоторые выплаты Сегодня 14:01 — Личные финансы

Украинские беженцы в Польше с 1 октября лишатся права на некоторые выплаты

Изменения в системе назначения и начисления социальных выплат в Польше, которые вступят в силу в октябре 2024 года, существенно повлияют на украинских мигрантов. Тысячи украинцев в Польше потеряют финансовую поддержку, которая предоставляется на малолетних детей.

Об этом сообщает uapl.info.

на три новых вида семейных выплат в рамках единой программы поддержки семей с детьми « Так, с 1 октября 2024 года в Польше начинается подача заявокв рамках единой программы поддержки семей с детьми « Aktywny Rodzic ». Однако из трех выплат украинцам с PESEL UKR фактически доступна только одна.

Программа Aktywny Rodzic в Польше

Новая программа должна облегчить родителям сочетание родительских обязанностей и профессиональной деятельности (самозанятости или официального трудоустройства).

При этом украинцам в Польше следует учесть, что выплаты Aktywny Rodzic не являются дополнительными денежными начислениями. Они фактически лишь модифицируют действующую систему социальной помощи.

Речь идет об объединении и селективности в предоставлении финансовой поддержки в рамках трех программ выплат:

aktywni rodzice w pracy (активные родители на работе) — совершенно новый вид финансовой поддержки семей с детьми,

aktywnie w żłobku (активно в яслях) — программа, которая заменит нынешние выплаты «Dofinansowanie pobytu w żłobku» (жлобковое),

aktywnie w domu (активно дома) — программа, которая заменит выплаты «Rodzinny kapitał opiekuńczy» (RKO, семейный попечительский капитал).

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Единственное, что объединяет все три вида выплат Aktywny Rodzic, которые вводятся в Польше с 1 октября 2024 года, это назначение их независимо от размера дохода семьи.

Кроме того, они не подлежат административному и судебному взысканию и не будут обременены взносами на социальное или медицинское страхование и налогом на доходы физических лиц. То есть на счета получателей будут поступать полные суммы выплат без каких-либо отчислений.

Какие выплаты станут недоступными украинцам в Польше с 1 октября

Управление социального страхования Польши официально подтвердило, что с 1 октября 2024 вынужденные мигранты из Украины не могут претендовать на все формы выплат по программе Aktywny Rodzic.

Ведь только одна из трех выплат, а именно aktywnie w żłobku (активно в яслях) будет доступна украинцам с PESEL UKR.

Украинские мигранты, которые пользуются временной защитой в Польше и имеют малолетних детей в возрасте до 3 лет, не смогут получать финансовую поддержку по программам:

aktywni rodzice w pracy (активные родители на работе),

aktywnie w domu (активно дома).

Напомним, что выплаты aktywnie w domu (активно дома) являются официальной заменой выплат Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO, семейный попечительский капитал).

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Следовательно, украинские вынужденные мигранты в Польше с малолетними детьми с 1 октября 2024 года не смогут получать выплаты «Rodzinny kapitał opiekuńczy» из-за завершения действия программы.

Выплаты aktywnie w żłobku с 1 октября 2024 года будут доступны не всем вынужденным мигрантам из Украины в Польше. Ведь для получения выплаты aktywnie w żłobku (активно в яслях) украинцы с PESEL UKR должны:

не только доказать, что прибыли в Польшу в связи с военными действиями,

но и легально находились в Польше как лица со статусом UKR в течение непрерывного периода, который составляет не менее 365 дней.

Требование по поводу 365 дней непрерывного легального пребывания для получения выплат aktywnie w żłobku касается не только родителей, но и украинских малолетних детей, имеющих статус UKR.

По общему правилу, финансовая поддержка в рамках программы Aktywny Rodzic официально доступна для следующих категорий лиц, проживающих в Польше:

граждане РП,

граждане стран ЕС/ЕАСТ и Великобритании,

другие иностранцы, если они легально находятся в Польше на основании: карты побыта с доступом к рынку труда,

другого документа, подтверждающего легальное пребывание и доступ к рынку труда.

Размеры новых польских выплат на детей

Размеры начислений в рамках трех выплат по программе Aktywny Rodzic, по официальным данным, будут варьироваться от 500 до 1900 злотых.

Размер выплат aktywni rodzice w pracy и aktywnie w żłobku с 1 октября 2024 года составит:

1500 злотых ежемесячно на одного ребенка,

1900 злотых в месяц, если у ребенка есть справка об инвалидности, содержащая указания: потребность в постоянном или длительном постороннем уходе или помощи другого лица в связи со значительным ограничением способности к самообслуживанию, или необходимость постоянного ежедневного участия опекуна ребенка в лечении, реабилитации и обучение ребенка.

потребность в постоянном или длительном постороннем уходе или помощи другого лица в связи со значительным ограничением способности к самообслуживанию,

или необходимость постоянного ежедневного участия опекуна ребенка в лечении, реабилитации и обучении ребенка.

Обратите внимание: размер выплат aktywnie w żłobku в Польше не может превышать размер оплаты родителями пребывания ребенка в яслях, детском клубе или центре дневного пребывания.

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Размер выплат по программе aktywnie w domu в Польше с октября 2024 года составит 500 злотых в месяц на каждого ребенка.

А если ребенок, согласно решению суда, находится под поочередной опекой, размер пособия aktywnie w domu устанавливается в размере половины суммы каждому родителю, то есть 250 злотых в месяц.

Следует учесть, что ZUS Польши может выплачивать только один из трех новых видов пособия на одного ребенка в течение месяца.

Соответственно, лица, которые будут получать новые выплаты на детей в Польше с 1 октября 2024 года:

могут изменять вид помощи несколько раз, то есть отказаться от одной формы поддержки и перейти на другую,

но фактически будут получать только денежные средства по одной из программ на одного ребенка в календарном месяце.

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