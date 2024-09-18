Работа в Польше: в каких регионах платят самые низкие зарплаты — Finance.ua

Работа в Польше: в каких регионах платят самые низкие зарплаты Сегодня 09:33 — Личные финансы

Работа в Польше: в каких регионах платят самые низкие зарплаты

Украинцам, которые ищут работу в Польше, следует учитывать средние зарплаты в регионах, ведь в некоторых воеводствах работодатели платят значительно меньше, чем в среднем по стране.

Об этом пишет polskieradio24.

Наименьшие зарплаты в среднем по стране получают работодатели в:

Варминско-Мазурском воеводстве (на 17,3% меньше среднего по стране),

Подкарпатском воеводстве (на 15,6% меньше),

Подляшском воеводстве (на 15,3% ниже среднего),

Люблинском и Свентокшиском воеводствах (на 15,2% меньше).

Таковы были средние зарплаты в первом полугодии 2024 года.

А выше среднего платят в Мазовецком воеводстве — зарплаты здесь составляют 115,4% от средней по стране. Влияет на это Варшава, которая завышает средний показатель по воеводству.

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Средняя заработная плата в секторе предприятий составила 8122,78 злотых. В воеводствах в конце первого полугодия 2024 года были такие средние зарплаты в этом секторе:

Нижнесилезское — 8530 злотых;

Куявско-Поморское воеводство — 7108 злотых;

Любельское — 6880 злотых;

Любушское — 7202 злотых;

Лодзинское — 7540 злотых;

Малопольское — 8518 злотых;

Мазовецкое воеводство — 9372 злотых;

Опольское воеводство — 7452 злотых;

Подкарпатское — 6853 злотых;

Подляшское — 6854 злотых;

Поморское воеводство — 8221 злотых;

Силезское — 8178 злотых;

Свентокшиское — 6885,4 злотых;

Варминско-Мазурское — 6714,94 злотых;

Великопольское — 7345,91 злотых;

Западнопоморское воеводство — 7480,21 злотых;

Где быстрее всего растут зарплаты в Польше

Как свидетельствует аналитика, за год заработная плата стремительно росла. В среднем в Польше она выросла на 11,7%. Однако не везде оплата труда росла так быстро. В Силезском воеводстве показатель роста составляет 10,6%, в Куявско-Поморском воеводстве — 10,8%, в Поморском — на 10,7%, в Мазовецком — на 11,1%.

Быстрее всего средние заработные платы выросли в Подкарпатье и Свентокшиском воеводстве — на 15,7 и 15,6% соответственно.

Выше среднего был и размер з.п. в Варминско-Мазурском воеводстве, где зарплаты выросли на 13,5%, а также в Лодзинском воеводстве, где они выросли на 13,8%.

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