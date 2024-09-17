В одном из городов Польши начали консульский прием украинцев: список услуг — Finance.ua

В одном из городов Польши начали консульский прием украинцев: список услуг
В польском городе Лодзь начинается консульский прием украинских граждан, который будет действовать в тестовом режиме.
Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Польше в Facebook.
Для предоставления услуг украинцам будут доступны консулы из Варшавы.
Адрес: ул. Пьотрковска 77, Лодзь
Часы приема:
- Понедельник, Среда, Пятница, 10:00 — 15:00
- Вторник-четверг, 10:00 — 12:00
Однако отмечается, что график приема граждан может меняться (уточнить часы приема можно по телефону +48 693 494 279 с 10:00 до 12:00)
Какие услуги можно получить
Сейчас прием проходит в тестовом режиме, поэтому будут предоставляться следующие услуги:
- консультативная помощь по защите прав граждан,
- консультации о порядке совершения консульских действий;
- будут приниматься заявления об оформлении гражданства Украины детьми по рождению.
Прием заявлений на получение справок о гражданстве будет происходить в порядке живой очереди.
О расширении круга консульских услуг будет сообщено дополнительно.
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