В одном из городов Польши начали консульский прием украинцев: список услуг — Finance.ua

В одном из городов Польши начали консульский прием украинцев: список услуг Сегодня 15:37 — Мир

В одном из городов Польши начали консульский прием украинцев: список услуг

В польском городе Лодзь начинается консульский прием украинских граждан, который будет действовать в тестовом режиме.

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Польше в Facebook.

Для предоставления услуг украинцам будут доступны консулы из Варшавы.

Адрес: ул. Пьотрковска 77, Лодзь

Часы приема:

Понедельник, Среда, Пятница, 10:00 — 15:00

Вторник-четверг, 10:00 — 12:00

Однако отмечается, что график приема граждан может меняться (уточнить часы приема можно по телефону +48 693 494 279 с 10:00 до 12:00)

Какие услуги можно получить

Сейчас прием проходит в тестовом режиме, поэтому будут предоставляться следующие услуги:

консультативная помощь по защите прав граждан,

консультации о порядке совершения консульских действий;

будут приниматься заявления об оформлении гражданства Украины детьми по рождению.

Прием заявлений на получение справок о гражданстве будет происходить в порядке живой очереди.

О расширении круга консульских услуг будет сообщено дополнительно.

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