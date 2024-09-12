Почему в Польшу не пропускают некоторых украинских детей: причины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему в Польшу не пропускают некоторых украинских детей: причины

Личные финансы
184
Почему в Польшу не пропускают некоторых украинских детей: причины
Почему в Польшу не пропускают некоторых украинских детей: причины
В Пограничной страже Польши официально подтвердили невозможность пропуска на территорию соседней страны отдельных украинских детей до 13 лет без электронного документа Дия пл (Diia.pl).
Почему польские пограничники могут не пропустить в Польшу украинского ребенка до 13 лет — рассказали эксперты портала uapl.info.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

В официальном ответном письме относительно проблем с пересечением границ Польши и Шенгена польские пограничники подчеркивают, что:
  • несовершеннолетние лица до 13 лет со статусом PESEL UKR, не имеющие электронного документа Дия пл (Diia.pl), не имеют права пересекать границу Республики Польша и путешествовать в другие страны Шенгенской зоны.

Объяснение

Straż Graniczna в ответ на запрос фонда Right to Protection Poland объяснила особенности пропуска отдельных категорий украинских детей на территорию Польши.
Речь идет о детях вынужденных украинских мигрантов, которые в Польше:
  • были привязаны к электронному документу Дия пл (Diia.pl) родителей или законных опекунов,
  • потеряли доступ к приложению Дия пл (Diia.pl),
  • после получения карты побыту в Польше одним из родителей или законных опекунов, которые до этого имели временную защиту и статус PESEL UKR.
Проблема прежде всего заключается в том, что дети вынужденных мигрантов в Польше, как и другие малолетние лица до 13 лет, фактически не имеют возможности самостоятельного использования приложения Дия пл (Diia.pl).
Читайте также
Польские пограничники объясняют: в Польше доверенный профиль (profil zaufany) могут оформить только дееспособные физические лица, достигшие 13-летнего возраста.
И даже для детей в Польше возможность использования приложения mObywatel зависит не только от достижения 13 лет. А также от:
  • наличия документа, подтверждающего личность (dowód osobisty),
  • средства электронной идентификации (например, доверенный профиль (profil zaufany),
  • внесения в приложение mObywatel школьного удостоверения (legitymacja szkolna).
Поскольку наличие только документа, подтверждающего присвоение номера PESEL в Польше, без документа в Дия пл (Diia.pl) не позволяет вынужденным мигрантам из Украины:
  • повторно въехать на территорию Польши,
  • или путешествовать на этом основании в другие страны Шенгенской зоны.

Потеря доступа к польскому электронному документу Дия пл (Diia.pl)

Пограничная стража Польши отмечает, что изменение правового статуса украинских вынужденных мигрантов приводит и к потере определенных электронных доступов.
В ответном письме фонда Right to Protection Poland Straż Graniczna отмечает, что статус PESEL UKR в Польше отменяется после получения ряда других правовых статусов:
  • разрешения на временное или постоянное пребывание (карты побыта),
  • разрешения на пребывание долгосрочного резидента Европейского Союза,
  • согласия на получение дополнительной охраны,
  • согласия на толерантное пребывание или пребывание по гуманитарным причинам.

При этом сразу же теряется доступ и к цифровому документу несовершеннолетнего ребенка, который был привязан к электронному документу родителей, изменивших правовой статус в Польше.

В то же время в Пограничной страже Польши объясняют, что:
  • изменения в обновленных положениях спецзакона от 15 мая 2024 г., вступившие в силу с 1 июля 2024 г., разрешают подачу документов на пребывание малолетних детей в Польше их родителями, которые получили соответствующие статусы пребывания в Польше и, согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 2 спецзакона, утратили статус PESEL UKR и электронный документ Действие пл (Diia.pl).

Следовательно, украинским мигрантам, получившим новый легализационный статус пребывания в Польше после наличия PESEL UKR, придется подать соответствующие документы на малолетних детей.

Для того чтобы украинские дети в возрасте до 13 лет могли без проблем повторно въезжать на территорию Польши и путешествовать по странам Шенгенской зоны
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.