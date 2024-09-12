Почему в Польшу не пропускают некоторых украинских детей: причины — Finance.ua

Почему в Польшу не пропускают некоторых украинских детей: причины
В Пограничной страже Польши официально подтвердили невозможность пропуска на территорию соседней страны отдельных украинских детей до 13 лет без электронного документа Дия пл (Diia.pl).
Почему польские пограничники могут не пропустить в Польшу украинского ребенка до 13 лет — рассказали эксперты портала uapl.info.
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В официальном ответном письме относительно проблем с пересечением границ Польши и Шенгена польские пограничники подчеркивают, что:
- несовершеннолетние лица до 13 лет со статусом PESEL UKR, не имеющие электронного документа Дия пл (Diia.pl), не имеют права пересекать границу Республики Польша и путешествовать в другие страны Шенгенской зоны.
Объяснение
Straż Graniczna в ответ на запрос фонда Right to Protection Poland объяснила особенности пропуска отдельных категорий украинских детей на территорию Польши.
Речь идет о детях вынужденных украинских мигрантов, которые в Польше:
- были привязаны к электронному документу Дия пл (Diia.pl) родителей или законных опекунов,
- потеряли доступ к приложению Дия пл (Diia.pl),
- после получения карты побыту в Польше одним из родителей или законных опекунов, которые до этого имели временную защиту и статус PESEL UKR.
Проблема прежде всего заключается в том, что дети вынужденных мигрантов в Польше, как и другие малолетние лица до 13 лет, фактически не имеют возможности самостоятельного использования приложения Дия пл (Diia.pl).
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Польские пограничники объясняют: в Польше доверенный профиль (profil zaufany) могут оформить только дееспособные физические лица, достигшие 13-летнего возраста.
И даже для детей в Польше возможность использования приложения mObywatel зависит не только от достижения 13 лет. А также от:
- наличия документа, подтверждающего личность (dowód osobisty),
- средства электронной идентификации (например, доверенный профиль (profil zaufany),
- внесения в приложение mObywatel школьного удостоверения (legitymacja szkolna).
Поскольку наличие только документа, подтверждающего присвоение номера PESEL в Польше, без документа в Дия пл (Diia.pl) не позволяет вынужденным мигрантам из Украины:
- повторно въехать на территорию Польши,
- или путешествовать на этом основании в другие страны Шенгенской зоны.
Потеря доступа к польскому электронному документу Дия пл (Diia.pl)
Пограничная стража Польши отмечает, что изменение правового статуса украинских вынужденных мигрантов приводит и к потере определенных электронных доступов.
В ответном письме фонда Right to Protection Poland Straż Graniczna отмечает, что статус PESEL UKR в Польше отменяется после получения ряда других правовых статусов:
- разрешения на временное или постоянное пребывание (карты побыта),
- разрешения на пребывание долгосрочного резидента Европейского Союза,
- согласия на получение дополнительной охраны,
- согласия на толерантное пребывание или пребывание по гуманитарным причинам.
При этом сразу же теряется доступ и к цифровому документу несовершеннолетнего ребенка, который был привязан к электронному документу родителей, изменивших правовой статус в Польше.
В то же время в Пограничной страже Польши объясняют, что:
- изменения в обновленных положениях спецзакона от 15 мая 2024 г., вступившие в силу с 1 июля 2024 г., разрешают подачу документов на пребывание малолетних детей в Польше их родителями, которые получили соответствующие статусы пребывания в Польше и, согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 2 спецзакона, утратили статус PESEL UKR и электронный документ Действие пл (Diia.pl).
Следовательно, украинским мигрантам, получившим новый легализационный статус пребывания в Польше после наличия PESEL UKR, придется подать соответствующие документы на малолетних детей.
Для того чтобы украинские дети в возрасте до 13 лет могли без проблем повторно въезжать на территорию Польши и путешествовать по странам Шенгенской зоны
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