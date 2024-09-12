Почему в Польшу не пропускают некоторых украинских детей: причины — Finance.ua

Почему в Польшу не пропускают некоторых украинских детей: причины Сегодня 12:46 — Личные финансы

Почему в Польшу не пропускают некоторых украинских детей: причины

В Пограничной страже Польши официально подтвердили невозможность пропуска на территорию соседней страны отдельных украинских детей до 13 лет без электронного документа Дия пл (Diia.pl).

Почему польские пограничники могут не пропустить в Польшу украинского ребенка до 13 лет — рассказали эксперты портала uapl.info.

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В официальном ответном письме относительно проблем с пересечением границ Польши и Шенгена польские пограничники подчеркивают, что:

несовершеннолетние лица до 13 лет со статусом PESEL UKR, не имеющие электронного документа Дия пл (Diia.pl), не имеют права пересекать границу Республики Польша и путешествовать в другие страны Шенгенской зоны.

Объяснение

пропуска отдельных категорий украинских детей на территорию Польши. Straż Graniczna в ответ на запрос фонда Right to Protection Poland объяснила особенности

Речь идет о детях вынужденных украинских мигрантов, которые в Польше:

были привязаны к электронному документу Дия пл (Diia.pl) родителей или законных опекунов,

потеряли доступ к приложению Дия пл (Diia.pl),

после получения карты побыту в Польше одним из родителей или законных опекунов, которые до этого имели временную защиту и статус PESEL UKR.

Проблема прежде всего заключается в том, что дети вынужденных мигрантов в Польше, как и другие малолетние лица до 13 лет, фактически не имеют возможности самостоятельного использования приложения Дия пл (Diia.pl).

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Польские пограничники объясняют: в Польше доверенный профиль (profil zaufany) могут оформить только дееспособные физические лица, достигшие 13-летнего возраста.

И даже для детей в Польше возможность использования приложения mObywatel зависит не только от достижения 13 лет. А также от:

наличия документа, подтверждающего личность (dowód osobisty),

средства электронной идентификации (например, доверенный профиль (profil zaufany),



внесения в приложение mObywatel школьного удостоверения (legitymacja szkolna).



Поскольку наличие только документа, подтверждающего присвоение номера PESEL в Польше, без документа в Дия пл (Diia.pl) не позволяет вынужденным мигрантам из Украины:

повторно въехать на территорию Польши,

или путешествовать на этом основании в другие страны Шенгенской зоны.

Потеря доступа к польскому электронному документу Дия пл (Diia.pl)

Пограничная стража Польши отмечает, что изменение правового статуса украинских вынужденных мигрантов приводит и к потере определенных электронных доступов.

В ответном письме фонда Right to Protection Poland Straż Graniczna отмечает, что статус PESEL UKR в Польше отменяется после получения ряда других правовых статусов:

разрешения на временное или постоянное пребывание (карты побыта),

разрешения на пребывание долгосрочного резидента Европейского Союза,

согласия на получение дополнительной охраны,

согласия на толерантное пребывание или пребывание по гуманитарным причинам.

При этом сразу же теряется доступ и к цифровому документу несовершеннолетнего ребенка, который был привязан к электронному документу родителей, изменивших правовой статус в Польше.

В то же время в Пограничной страже Польши объясняют, что:

изменения в обновленных положениях спецзакона от 15 мая 2024 г., вступившие в силу с 1 июля 2024 г., разрешают подачу документов на пребывание малолетних детей в Польше их родителями, которые получили соответствующие статусы пребывания в Польше и, согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 2 спецзакона, утратили статус PESEL UKR и электронный документ Действие пл (Diia.pl).

Следовательно, украинским мигрантам, получившим новый легализационный статус пребывания в Польше после наличия PESEL UKR, придется подать соответствующие документы на малолетних детей.

Для того чтобы украинские дети в возрасте до 13 лет могли без проблем повторно въезжать на территорию Польши и путешествовать по странам Шенгенской зоны

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