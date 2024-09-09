Три способа легализации своего пребывания в Польше — Finance.ua

Три способа легализации своего пребывания в Польше Сегодня 21:02 — Личные финансы

Три способа легализации своего пребывания в Польше

С 1 июля 2024 г. вступили в силу изменения в спецзакон «О помощи гражданам Украины в связи с войной в этой стране». Помимо продления срока легального пребывания до 30 сентября 2025 года, нововведения предполагают, что украинцы со статусом PESEL UKR смогут получить специальное разрешение на проживание сроком на 3 года — так называемую карту пребывания CUKR.

Об этом пишет портал для поддержки украинцев в Польше « Наш выбор ».

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Таким образом, украинцы, прибывшие в Польшу в результате войны, с 1 июля будут иметь три способа легализации своего пребывания в Польше.

Первый — тот, который существует с начала полномасштабного вторжения — это получение номера PESEL UKR. Второй способ легализации — это получение карты временного пребывания / karta pobytu на таких же основаниях, как все остальные иностранцы в Польше. Третий способ новый и был введен последними изменениями в спецзакон — это возможность получить специальную карту пребывания сроком на три года, так называемую карту CUKR.



Специальная карта временного пребывания (CUKR) — это документ, который позволит украинцам, имеющим статус UKR, легально проживать и работать на территории Польши в течение трех лет. Владельцы такой карты будут иметь те же права, что и иностранцы, проживающие в Польше на основании обычных разрешений на пребывание. Такая карта будет выдаваться по упрощенной процедуре и в ней будет указано, что ее владелец раньше имел статус UKR. Эта карта будет предоставляться в том числе и детям.

Получить специальную карту временного пребывания смогут украинцы, которые отвечают следующим критериям:

на 4 марта 2024 года имели активный статус UKR; в день подачи документов на получение карты CUKR имеют статус UKR; непрерывно имели активный статус UKR не менее 365 дней;

Напомним, согласно требованиям спецзакона, все украинские беженцы обязаны обновить свои данные в местной администрации. Поданные данные считаются полными, если указана серия, номер и срок действия загранпаспорта.

Подать документы на получение карты CUKR можно будет онлайн через электронную систему Управления по делам иностранцев. Более подробная информация по этому процессу появится на сайте Управления по делам иностранцев перед запуском онлайн-системы подачи заявок.

Специалисты Фонда «Украинский дом» предостерегают, что в тот момент, когда статус PESEL UKR сменится на CUKR, лицо теряет все возможности, связанные со специальным статусом временной охраны.

«Например, такие лица упускают возможность пользоваться бесплатными медицинскими услугами в рамках Национального фонда здоровья (NFZ)», — говорит Оксана Пестрикова из Центра поддержки Украинского дома.

Она объясняет, что если человек с картой CUKR устроится на работу, то он и дальше сможет пользоваться NFZ. Однако основанием будет медицинская страховка, оплачиваемая с зарплаты, а не специальное право для украинских беженцев.

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