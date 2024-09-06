В Польше будут штрафовать украинцев, чьи дети не будут ходить в школы: разъяснение Минобразования — Finance.ua

В Польше будут штрафовать украинцев, чьи дети не будут ходить в школы: разъяснение Минобразования Сегодня 19:45 — Мир

В Польше будут штрафовать украинцев, чьи дети не будут ходить в школы: разъяснение Минобразования

Беженцы из Украины, проживающие в Польше со своими детьми, должны соблюдать «школьную обязанность» для детей школьного возраста. Родители, чьи дети не посещают школу, могут столкнуться с санкциями.

Министерство народного образования Польши предоставило разъяснения по поводу нарушения этих требований украинцами.

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Ранее стало известно, что теперь родители должны будут записать ребенка в польскую школу, если не хотят лишиться права на льготы.

При этом онлайн-занятия, организованные украинскими учебными заведениями, не должны препятствовать обязательному посещению польской школы.

Какие санкции предусмотрены для родителей, которые не записали своих детей в польскую школу?

Директора государственных начальных школ несут ответственность за контроль за прохождением обязательного образования детьми, проживающими в округах этих школ, а община контролирует выполнение обязательного образования молодежью, проживающей в общине.

В случае несоблюдения обязательного школьного образования или обучения могут быть применены санкции в виде административного взыскания, например, штрафа или прямого принуждения.

Единовременно наложенный штраф не может превышать 10 000 злотых, а общая сумма многократно наложенных штрафов не может превышать 50 000 злотых.

Перед началом исполнительного производства директор школы посылает предупреждение родителям или законным представителям учащегося.

Как проверить, в какую школу ребенок должен быть принят?

Как отмечают в Минобразования Польши, список школ польской системы образования доступен по адресу: https://rspo.mein.gov.pl

Если у вас возникли сомнения, обратитесь в руководящий орган школы (например, в отдел образования гмины).

Какие документы нужны для зачисления ребенка в школу?

Квалификация в соответствующий класс осуществляется на основании документов, выданных школой за границей, а при отсутствии таких документов — на основе декларации родителей об общем количестве лет обучения за границей. Украинские дети принимаются в уездную начальную школу на основе вышеупомянутых документов.

Отмечается, что документы не должны быть переведены на польский язык присяжным переводчиком.

Требования к знанию польского языка при наборе в среднюю школу

Закон не требует знания польского языка при наборе в среднюю школу. Ученики, которые недостаточно хорошо владеют польским языком, чтобы получить пользу от учебы, могут:

участвовать в дополнительных занятиях по польскому языку,

учиться на подготовительном отделении,

пользоваться помощью лица, владеющего языком их страны (работает ассистентом учителя),

пользоваться помощью межкультурного ассистента и дополнительными коррекционными занятиями в преподавании предметов.

Решение о предоставлении помощи принимает директор школы по согласованию с руководящим органом.

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