Как украинцам зарегистрироваться на бирже труда в Польше — Finance.ua

Как украинцам зарегистрироваться на бирже труда в Польше Сегодня 21:04 — Личные финансы

Как украинцам зарегистрироваться на бирже труда в Польше

Работа, гранты, бесплатные курсы, страхование и выплаты — все это могут получить украинцы, легально находящиеся на территории Польши. Они должны быть зарегистрированы в Уездных или Воеводских центрах занятости и соблюдать необходимые требования.

UAinKrakow.pl рассказывает, как гражданам Украины встать на биржу труда в Польше.

Возможности после получения статуса безработного

Вы можете подаваться на вакансии, доступные только для людей, зарегистрированных в качестве безработных, а также консультироваться по вопросам своей карьере. Также у вас будет возможность получать грант, покрывающий стоимость обучения по будущей профессии и бесплатно обучаться на профессиональных курсах (если работодатель напишет заявление и курсы помогут получить конкретную должность).

Кроме того, вы получите страхование NFZ, которое будет оплачиваться на средства государства и распространяться на мужа/жену и ребенка, который еще учится в школе или университете и младше 26 лет. А родители, которые самостоятельно воспитывают детей, могут претендовать на выплаты по уходу за детьми до 7 лет.

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Как зарегистрироваться в центре занятости

Зарегистрироваться как безработный в Воеводском или Уездном центре занятости можно двумя способами:

Лично: прийти в центр по месту жительства и заполнить «Бланк данных, необходимых для регистрации безработных и ищущих работу». Для регистрации следует иметь с собой номер банковского счета и оригинал: паспорта; номера PESEL; свидетельства о рождении или паспорта детей; - номеров PESEL детей; Электронно: на странице praca.gov.pl. В этом случае, к электронному заявлению следует приложить сканы всех документов, необходимых для регистрации. Заявление и приложения следует отправлять с помощью безопасной электронной подписи.

Также при регистрации вас попросят указать следующую информацию:

дата и место рождения;

адрес проживания в Польше, телефон, адрес электронной почты;

имена родителей, семейное положение, количество детей на иждивении;

данные об образовании: учебное заведение, дату окончания обучения;

знание иностранных языков;

какую работу выполняли раньше;

последнее место работы, занимаемую должность, из-за чего были прекращены трудовые отношения, работодатель (город, страна), период работы и часы работы;

профессиональные навыки;

выполняете ли вы представительские функции какой-либо компании;

имеете ли в Польше льготы, например, пособие по болезни, пособие при беременности или после родов;

какой профессией хотели бы овладеть;

на каких курсах от центра занятости хотели бы учиться.

Вместе с бланком данных, человек также подписывает заявление, где дает согласие на участие в исследовании рынка труда, обработку персональных данных, уголовную ответственность за дачу ложных сведений и доступ к персональным данным работодателям.

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Статус безработного предоставляется в тот день, когда человек регистрируется в управлении труда. Лишиться статуса безработного можно, если не соблюдать обязательства или если официально получить работу.

В Польше можно быть зарегистрированным как безработный только на одной бирже труда.

Обязательства человека, зарегистрированного на бирже труда

в определенное время приходить в центр занятости;

своевременно подавать декларации и другие документы о доходах в течение 7 дней со дня получения дохода;

сообщать о своем выезде за границу или других обстоятельствах, мешающих работать;

сообщать в течение 7 дней после определенной даты о причине неявки в управление, на собеседование или работу;

предъявлять листок нетрудоспособности в связи с болезнью или уходом за больным членом семьи;

уведомлять центр занятости о начале обучения за средства общины или государственные средства в течение 7 дней до начала обучения.

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