Ипотека и налоги: какие особенности покупки жилья в Польше нужно знать — Finance.ua

Ипотека и налоги: какие особенности покупки жилья в Польше нужно знать Сегодня 20:01 — Личные финансы

Ипотека и налоги: какие особенности покупки жилья в Польше нужно знать

Покупка жилья в Польше имеет свои особенности, которые следует учитывать как местным жителям, так и иностранцам. Существуют основные аспекты, которые следует знать, прежде чем приобрести недвижимость в этой стране.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

Правовые аспекты для иностранцев

Разрешение на покупку недвижимости: граждане Европейского Союза могут покупать жилье в Польше без каких-либо дополнительных разрешений. Для граждан стран, не входящих в ЕС, покупка квартиры обычно не требует разрешения, но если речь идет о приобретении дома или земельного участка, может потребоваться специальное разрешение от Министерства внутренних дел Польши.

Типы недвижимости: иностранцы могут покупать как квартиры, так и дома. Однако для земельных участков, особенно сельскохозяйственных, могут существовать ограничения.

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Процесс покупки



Предварительный договор (Umowa przedwstępna. — Ред.) — документ, фиксирующий намерение обеих сторон заключить соглашение. Обычно подписывается по достижении согласия о цене и условиях купли-продажи. При подписании предварительного договора покупатель может оплатить задаток (обычно 10% стоимости недвижимости. — Ред.).

Нотариальный договор: окончательный договор купли-продажи непременно оформляется в присутствии нотариуса. Это юридическое требование, гарантирующее легитимность сделки.

Регистрация в кадастре: после подписания договора нотариус подает документы для регистрации права собственности в Кадастровом реестре (Księgi wieczyste). Это обязательный этап, завершающий процесс покупки.

Налоги и расходы

Налог на гражданско-правовые действия (PCC): при покупке жилья на вторичном рынке покупатель платит 2% налога от стоимости недвижимости.

Расходы на нотариуса: услуги нотариуса оплачиваются покупателем. Стоимость зависит от цены недвижимости, но обычно составляет от 0,5 до 2% от ее стоимости.

Комиссия риелтора: если вы пользуетесь услугами риелтора, комиссия обычно составляет 2−3% стоимости недвижимости. Комиссия часто делится между покупателем и продавцом в зависимости от договоренности.

Ипотека

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Получение ипотеки: иностранцы могут получить ипотеку в польском банке, но условия могут отличаться в зависимости от страны происхождения и статуса в Польше.

Банк обычно требует подтверждения стабильных доходов и предоставления документов, подтверждающих легальное пребывание в стране.

Процентные ставки: процентные ставки на ипотеку в Польше могут варьироваться в зависимости от экономической ситуации, но обычно они достаточно конкурентоспособны по сравнению с другими европейскими странами.

Разница между новостройками и вторичным рынком

Новостройки: покупка жилья в новостройках может потребовать ожидания завершения строительства. Также возможны дополнительные затраты на обустройство жилья.

Вторичный рынок: квартиры на вторичном рынке часто продаются с ремонтом и мебелью, что может снизить затраты на обустройство.

Аренда и покупка

Выгодность покупки: в некоторых городах Польши покупка жилья может быть более выгодной, чем долгосрочная аренда. Важно учитывать, что рынок недвижимости динамичен, и цены могут изменяться.

Проверка документов: перед покупкой важно убедиться, что со всеми документами на квартиру все хорошо, включая отсутствие долгов и обременений на жилье.

Детальнее о покупке недвижимости в Польше и ценах читайте в статье по ссылке ниже:

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