Сколько военнообязанных мужчин проживает в Польше — Finance.ua

Сколько военнообязанных мужчин проживает в Польше Сегодня 16:07 — Мир

Сколько военнообязанных мужчин проживает в Польше

Около 300 тысяч украинских мужчин мобилизационного возраста проживают в Польше, в то время как всего за границей находится около миллиона военнообязанных лиц.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Он отметил, что украинская сторона вместе с польскими коллегами активно работают над проектом по подготовке в Польше военного подразделения, которое будет формироваться из украинских добровольцев, а именно граждан Украины, проживающих за границей.

«Актуально ставить вопрос о разработке Европейским Союзом программ возвращения украинцев. Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. От условий безопасности, медицинских услуг, восстановления жилья. Это должно быть на повестке дня», — отметил министр.

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Глава МИД подчеркнул, что обязанность защищать свою родину касается всех граждан независимо от места пребывания.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил , что страны Западной Европы должны изменить подходы к оказанию помощи украинцам, чтобы стимулировать мужчин призывного возраста к возвращению в Украину.

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