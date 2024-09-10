Кого из мужчин могут мобилизовать до 25 лет: есть несколько категорий — Finance.ua
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Кого из мужчин могут мобилизовать до 25 лет: есть несколько категорий

Казна и Политика
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В Украине идет мобилизация, часть граждан имеют отсрочку от призыва. Мужчины в возрасте до 25 лет обычно относятся к категории призывников, однако есть случаи, когда их могут мобилизовать.
Об этом подробнее рассказал сервис юридических услуг «Консультант». Есть три категории, которых могут призвать на военную службу уже с 18 лет.
К ним относятся:
  • офицеры запаса, прошедшие военную кафедру и не имеющие оснований для отсрочки;
  • те, кто прошел срочную службу, кроме тех, кого демобилизовали во время военного положения (отсрочка есть в течение года);
  • те, кто раньше был признан непригодным к службе в мирное время или ограниченно пригодным в военное.
Что касается последних, то такие лица должны пройти повторное медицинское обследование до 4 февраля 2025 года. Если военно-врачебная комиссия признает их пригодными к военной службе и у них нет законных оснований для отсрочки, их могут мобилизовать.
Напоминаем, на днях на заседании Кабинета Министров было принято постановление «О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах». Теперь парни в возрасте от 17 до 25 лет должны быть взяты на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии.
По материалам:
enovosty.com
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